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Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно в Huawei AppGallery

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно в магазине приложений AppGallery для смартфонов Huawei и Honor. Приложение «Метро Москвы» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services).

Теперь пользователи AppGallery смогут пользоваться всеми доступными функциями приложения: строить маршруты в Москве и Московской области, читать актуальную информацию о работе метрополитена и МЦК и краткую информацию о станциях и их фотографии, получать уведомления о закрытии станций и участков линий в связи с ремонтными работами и сообщения о нештатных ситуациях в режиме реального времени, видеть номера маршрутов наземного транспорта, доступных для пересадки, рассчитывать средную стоимость поездки по выбранному маршруту, получать информацию о перехватывающих парковках, просматривать более чем 100 достопримечательностей столицы и памятников культуры с возможностью построения маршрута до них, пользоваться тарифным калькулятором, размещать заявки на сопровождение маломобильных граждан и пополнять карту «Тройка».

«Приложение «Метро Москвы» стало доступно для 16 миллионной аудитории магазина AppGallery. Теперь у пользователей смартфонов Huawei и Honor появилась возможность полноценно пользоваться всеми функциями приложения. Сотрудничество с «Метро Москвы» для нас важный шаг в развитии нашей экосистемы и в частности транспортной вертикали. В будущем мы продолжим активно пополнять AppGallery новыми приложениями, чтобы жители Москвы и гости столицы чувствовали себя максимально комфортно, передвигаясь по городу», - сказал Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.

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