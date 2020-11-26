Мессенджер Viber крупно обновился

В течение осени 2020 г. Viber представил пользователям ряд обновлений для уже имеющихся функций, а также анонсировал изменения, которые вступят в силу в 2021 г. В частности, в мессенджере появились:

Напоминания о днях рождения. Данная функция работает, если именинник сохранен в списке контактов на телефоне пользователя. Напоминание о празднике появится над списком чатов с предложением поздравить виновника торжества. Отправить анимированное поздравление можно с помощью кнопки «Поздравить» в чате.

Запросы на переписку. Теперь сообщения от неизвестных контактов автоматически попадают в папку «Входящие», где хранятся, пока пользователь не решит удалить их или не пометит как заслуживающие доверия. Так, приглашения в сообщества и групповые чаты от незнакомцев попадают в папку с запросами на переписку. Фильтр работает автоматически. Подобная механика уже реализована с бизнес-сообщениями от компаний — в Viber для них предусмотрена папка «Бизнес-чаты».

Напоминания в «Моих заметках». В отличие от напоминаний, которые устанавливаются в календаре смартфона, напоминания в «Моих заметках» не привязаны к конкретному устройству и будут доступны пользователю также на версии Viber для ПК. Для их создания достаточно зайти в раздел «Мои заметки» (по сути это чат с самим собой), ввести нужное сообщение, а дальше в его настройках выбрать опцию «Создать напоминание», установить нужную дату, время, а при необходимости и параметры повтора.

Создание «бумерангов». Пользователям Viber уже был доступен редактор GIF-изображений. В последних обновлениях он получил форматы «реверс» и «бумеранг», которые призваны сделать переписку с друзьями еще более интересной и веселой.

Закрепленные сообщения в чатах 1 на 1. Больше не нужно листать переписку в поисках нужного сообщения от вашего собеседника. Закрепить важную информацию в верхней части экрана стало возможно не только в групповых чатах, но и в переписках 1 на 1. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на сообщении или выделить его долгим нажатием в мобильной версии Viber, после чего выбрать функцию «закрепить».

Дисплей для групповых видеозвонков. Весной 2020 г. Viber сообщил о запуске групповых видеозвонков до 20 человек одновременно. Осенью мессенджер сделал групповые звонки еще комфортнее: теперь на экран выводится не только спикер, но и другие участники встречи.

Cортировка галереи. С новой функцией стало удобнее систематизировать все файлы, которые пользователи отправляют в чатах Viber. Теперь файлы можно просматривать по типу: аудио, GIF и т.д. Пока функция доступна только на Android, но вскоре появится для пользователей iOS.

Компания также анонсировала выход в финтех-сервисы и запуск новой функции «Платежи в чат-ботах». Пользователи Viber смогут использовать приложение для покупки товаров и услуг, совершая платежи через Google Pay или другую доступную на устройстве платежную систему. Функция уже запущена на территории Украины, а в начале 2021 г. Viber планирует запустить платежи и на других рынках, в том числе в России.