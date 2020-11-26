«Синко банк» запустил удаленные услуги для клиентов

«Синко банк» объявил о запуске удаленных услуг для пользователей. Теперь сервисы банка будут доступны без визита в офис. Введение новых онлайн-услуг позволит банку повысить эффективность работы действующего отделения и снизит нагрузку на операционный персонал банка.

«Синко банк» представил план по развитию удаленных услуг для клиентов банка. Компания предлагает сервисы для предпринимателей и малого бизнеса: открытие расчетного счета онлайн, оформление кредитной линии на выплату заработной платы, конверсионные операции с валютой. Также в банке планируется открытие формы обратной связи для юридических лиц и ИП. В настоящее время банк предоставляет услуги по открытию вкладов для ИП и юридических лиц при наличии системы электронного документооборота «Контур.Диадок».

«Развитие электронных сервисов в этом году происходит значительно быстрее из-за влияния пандемии. Мы стараемся следовать времени и предлагаем нашим клиентам новые услуги в онлайн доступе. «Синко банк» заботится о здоровье своих клиентов и сотрудников и запускает услуги онлайн. Для удобного оформления ряда операций теперь не нужно приезжать в офис банка», — сказал Геннадий Барсегов, председатель правления «Синко банк».

Дистанционное банковское обслуживание становится более востребованным. По данным исследования аналитического центра НАФИ, проведенного в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка, в среднем по России 56% граждан пользуются цифровыми каналами управления личными финансами: мобильным приложением или интернет-банком.