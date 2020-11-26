ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах

«Транстелеком», федеральный провайдер цифровых сервисов, подключил в 2020 г. бесплатный беспроводной доступ в интернет в бизнес-залах нового формата восьми крупнейших железнодорожных вокзалов страны.

Выделенный доступ для посетителей бизнес-залов организован на Ленинградском и Павелецком вокзалах Москвы, Московском вокзале Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Петрозаводска, Сочи, Нижнего Новгорода, Иваново и Волгограда. Выделенная пропускная способность каналов позволяет обеспечить доступ в интернет на высокой скорости, независимо от интенсивности потребления сервиса другими посетителями вокзальных комплексов за пределами бизнес-залов.

Проект РЖД и компании «Транстелеком» по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi реализуется с сентября 2015 г. За это время более двухсот железнодорожных вокзалов, станций и остановочных пунктов были обеспечены беспроводным доступом в интернет. Услуга пользуется большой популярностью: так, в III квартале 2020 г. пассажиры скачали 337 ТБ трафика, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Обеспечение доступа в интернет на высокой скорости на территории вокзальных комплексов проводится с целью повышения качества обслуживания и создания еще более комфортных условий для наших пассажиров и посетителей», – отметили в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.

«За пятилетнюю историю развития сервиса, Wi-Fi от ТТК на вокзалах стал привычным и удобным способом для пассажиров оставаться на связи и с пользой проводить время. Мы видим постоянный рост популярности этой услуги и уверены, что новый сервис для бизнес-залов будет хорошо встречен клиентами», – сказал Сергей Обидовский, руководитель Департамента федеральных проектов ТТК.