«Яндекс.Карты» начали показывать загруженность станций метро

Пользователи «Яндекс.Карт» получили возможность заранее узнать, насколько загружены станции московского метро. Новый инструмент поможет переждать час пик или выбрать менее людный маршрут. Это особенно важно во время пандемии, когда нужно соблюдать дистанцию.

Обстановку в метро можно посмотреть в веб-версии или мобильном приложении «Яндекс.Карт» — на iOS и Android. Когда пользователь построит маршрут или выберет станцию, «Карты» покажут загруженность с помощью цветовых индикаторов. Зеленый цвет обозначает маленькое число людей на станции, оранжевый — среднее. Красным отмечены многолюдные станции.

Карты определяют загруженность с помощью специального алгоритма — он учитывает плотность сигналов GPS около станции. Помимо этого, в разработке новой функции помогали и сами пользователи — они оценивали количество людей на станции, когда передвигались по метро. На основе их ответов была построена модель машинного обучения, которая определяет загруженность.

«Яндекс.Карты» — универсальный сервис, который помогает людям решать свои ежедневные задачи в городе, а бизнесу привлекать новых клиентов. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно построить маршруты, в том числе междугородние, найти нужный подъезд в доме, выбрать ресторан, забронировать отель или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц, по данным «Яндекса», мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 50 млн человек.