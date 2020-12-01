Сервис для инвестирования в музыкантов Soundeon привлек раунд ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в Soundeon – платформу для привлечения средств и увеличения доходов музыкантов. Объем инвестиций стороны не раскрывают. На этом этапе привлеченные средства компания направит на развитие на рынке Европы.

Благодаря сервису Soundeon каждый фанат сможет стать инвестором своего любимого музыканта. Используя механизм музыкальных роялти (права на доходы с произведений артистов), платформа позволяет собирать исполнителю нужную ему сумму на запись, распространение и продвижение музыкальных альбомов. Работает этот механизм просто: фанаты покупают роялти, а вырученные с продажи деньги музыканты используют для развития и роста.

На платформе артисты получают возможность управлять своими доходами, а инвесторы — прозрачный сервис для покупки музыкальных активов.

Soundeon также станет площадкой для привлечения средств для организации концертов. Теперь с помощью своей аудитории артист получит возможность самостоятельно решать, когда и где он выступает, спонсорами его концертов станут сами фанаты.

Прямых конкурентов у платформы пока нет, платформу отличает доступ к инструментам аналитики и управления правами. Решения в этой области развивает такая компания как Royalty Exchange.

Вадим Курочкин, сооснователь компании, сказал: «С помощью механизма краундфандинга фанаты получают доступ к будущим доходам музыкантов, в которых инвестируют. Музыканты получают поддержку для записи и развития своих альбомов. Мы стартовали с инди-музыкантов, сейчас будем активно развиваться и привлекать артистов разных жанров».

По подсчетам Goldman Sachs, объем рынка музыкальной индустрии составляет $73,7 млрд и в ближайшие четыре года достигнет $93 млрд.

Работа платформы уже началась — первыми свои кампании запустили инди-музыканты из Испании. Более 10 инвесторов уже присоединились к краундфандингу на площадке.

Владимир Авдеев, сооснователь Soundeon, сказал: «Если мы сможем современные финансовые технологии соединить с рынком музыки и артистами, то мы фактически объединим деньги и искусство. Это и есть новая экономика, в которой творчество станет настоящей профессией, где труд даже очень молодых музыкантов оплачивается по достоинству. Сейчас индустрия так устроена, что хорошо зарабатывают только те артисты, за спинами которых стоят крупные лейблы. Мы не считаем это справедливым».

По мнению основателей, продукт компании особенно актуален сейчас, когда музыкальная индустрия из-за кризиса оказалась в числе пострадавших, а новые технологические возможности имеют прямое влияние на глобальную трансформацию этой индустрии.