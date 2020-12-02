«Дом.ru» представил новые цены на роутеры и скидки на тарифы

Клиенты телеком-оператора «Дом.ru» при покупке Wi-Fi-роутера по специальной цене получают скидку 50% на услуги домашнего интернета и телевидения на 2 месяца. В акции участвуют все города присутствия компании.

Скидка на услуги связи действует при покупке гигабитного Wi-Fi-роутера «TP-Link Archer EC220». При покупке оборудования, клиенту не придется никуда ехать, роутер доставит и настроит сервисный инженер «Дом.ru» в удобное для клиента время.

Директор по продуктам «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru») Андрей Чазов отметил: «Мы снизили цену на высокоскоростные современные роутеры, которые увеличат скорости в сети интернет внутри вашей квартиры или дома. Это прекрасный подарок под новый год себе и своим близким. Благодаря новому оборудованию Wi-Fi будет летать и скоростей хватит на всех, не важно работаете вы или учитесь, а может быть играете по сети или смотрите любимые фильмы. Стоит отметить, что нашему клиенту не нужно никуда ехать, мы сами привезем и настроим оборудование, силами наших квалифицированных сервисных инженеров. И еще один приятный бонус ожидает наших клиентов под новый год - скидка при покупке роутера на действующий тариф, это позволит протестировать работу оборудования на высоких скоростях».

Количество товаров не ограничено. Акция действует с 27 ноября 2020 года до 31 января 2021 года и доступна как действующим, так и новым клиентам.