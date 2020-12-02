Promt обновила интерфейс онлайн-переводчика Promt.One

Сервис бесплатного онлайн-перевода компании Promt получил новый интерфейс веб-версии для более комфортной работы пользователей. Интерфейс переводчика стал более лаконичным и удобным: поля «Оригинал» и «Перевод» объединены и не растягиваются на весь экран.

На основании юзабилити-тестирования разработчики убрали некоторые элементы: например, они заменили кнопку «Перевести» на иконку, которая объединяет поля «Оригинал» и «Перевод». Если вставить в поле «Оригинал» скопированный текст или поменять языки, то перевод отобразится автоматически, и нажимать на иконку не нужно. Также изменилась цветовая гамма сервиса – она стала светлее, но важные элементы выделены контрастными цветами.

Сервис Promt.One – это не только перевод слов и текстов, но и справочная информация для выделенных в тексте слов или словосочетаний. При их выделении сервис показывает словарь и примеры употребления. Это позволяет отобразить на одном экране всю лингвистическую информацию и делает сервис удобным для изучения языков или самостоятельного написания текстов на иностранных языках.

На сервисе по-прежнему используются тематики перевода, но их стало меньше. Как говорят разработчики, это связано с использованием нейросетевого машинного перевода. Универсальная модель перевода, натренированная на миллионах параллельных предложений, справляется с переводом многих типов текстов, и пользователю не нужно специально указывать тематику.

Кроме перевода текста, на сервисе есть разделы «Словарь», «Контексты» и «Формы слова». В «Словаре» можно посмотреть не только перевод слов, но и словосочетания с запрашиваемым словом, транскрипцию, произношение и примеры употребления. Раздел «Контексты» полезен тем, кто уже владеет языком, и хотел бы повысить свою языковую компетенцию. В «Формах слова» можно найти все грамматические формы для английского, немецкого, французского, испанского и русского языков. В компании говорят, что самый популярный язык в этом разделе – немецкий. Чаще всего пользователи смотрят формы немецких глаголов.

Зарегистрированные пользователи могут добавлять понравившийся контент – результат перевода, контекстный пример, слово из «Словаря» – в раздел «Мои переводы» и всегда иметь к нему доступ. Причем не только в веб-версии, но и в мобильном приложении Promt.One для iOS и Android.

При оформлении Premium-подписки пользователи получают расширенные возможности: плагин «Promt.One агент» для мгновенного перевода слов и текстов не только в браузере, но и в любом Windows-приложении, отключение рекламы и языковые офлайн-пакеты для мобильного приложения Promt.One.