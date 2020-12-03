На портале госуслуг запущен механизм сбора согласий на проактивное информирование о мерах соцподдержки

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о запуске на Едином портале государственных и муниципальных услуг нового механизма получения согласий граждан на проактивное информирование о мерах социальной направленности. Это первый шаг к проактивному назначению полагающихся выплат.

Сейчас для получения информации о полагающихся пособиях и льготах россиянам приходится самостоятельно разбираться с федеральными и региональными правилами оказания тех или иных услуг. Текущая ситуация не соответствует основным принципам цифровизации и «невидимого государства», когда услуги оказываются проактивно, без личных визитов, вся необходимая информация доступна в одном месте.

«Совместно с Минтрудом мы находимся в процессе реализации совершенно нового типа цифровых уведомлений, которые позволят гражданам получать информацию о всех полагающихся пособиях и льготах как на федеральном, так и региональном уровне. Гражданин нашей страны в одном месте сможет получить исчерпывающую информацию обо всех полагающихся мерах социальной поддержки. Не надо будет самостоятельно выяснять, на какие льготы может рассчитывать человек. Государство само будет отслеживать наступление определенных жизненных ситуаций и оперативно информировать гражданина о всем комплексе полагающихся мер», – сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«Мы ожидаем, что в 2021 г. более 3 млн граждан получат информацию о положенных мерах соцподдержки на портале госуслуг с помощью нового сервиса проактивного информирования. Проактивное информирование запускается сначала по трем жизненным ситуациям – рождения ребенка, наступления пенсионного возраста, оформления инвалидности. Со временем перечень жизненных ситуаций будет расширяться», – отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр.

Пользователям госуслуг, выразившим согласие на проактивное информирование через «Личный кабинет» на портале, в некоторых случаях также будет направляться анкета для уточнения деталей, связанных с получением выплат вторым родителем, опекуном и пр. После ответа на вопросы анкеты гражданин получит информацию о полагающихся мерах социальной поддержки. Встроенная в уведомление анкета является временной мерой. С развитием цифровизации государство будет постепенно получать всю необходимую информацию самостоятельно, и потребность в такой уточняющей анкете пропадет.