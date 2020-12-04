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МТС создала систему онлайн-трансляций лекций для ВШЭ

Бизнес Кадры Телеком Интернет

МТС совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» впервые в России запустили проект по организации онлайн-трансляций, в том числе в VR-формате из учебных аудиторий.

Студенты ВШЭ могут проходить обучение по онлайн-трансляциям лекций в обычном формате и в формате дополненной реальности. Такая возможность предоставлена в шести лекториях в Москве, оборудованных панорамными видеокамерами 360 градусов и видеокамерой с функцией автослежения за перемещением преподавателя по аудитории.

Видеоконференцсвязь с применением технологий сферического видео и виртуальной реальности обеспечивает эффект присутствия и облегчает восприятие материала. На специально созданном портале студенты одновременно могут видеть преподавателя и его презентационные материалы или учебную доску на одном экране. В случае использования VR-очков перемещаться по картинке можно просто поворачивая голову, поскольку трансляция поддерживает стандарт видео 4К 360 градусов. Любую лекцию можно прослушать в записи в течение года.

«Для того, чтобы дать студентам больше свободы в выборе формата и программы обучения, мы оборудовали более 150 аудиторий по всей Вышке для проведения занятий с подключением зрителей онлайн. Шесть из них — в кампусе на Покровском бульваре — оснащены для трансляций в формате VR 360. Это позволяет нам реализовать амбициозный проект «Межкампусный курс». Преподаватель сможет читать курс студентам в аудитории в Москве, но его одновременно могут прослушивать и включать в свои индивидуальные учебные планы студенты в Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде, которые получат возможность подключаться к трансляции онлайн. И, наоборот, студенты в Москве смогут присутствовать на занятиях преподавателей региональных кампусов. Для синхронизации образовательного процесса в Вышке была сделана единая сетка расписания», ─ отметил старший директор по цифровой трансформации НИУ ВШЭ Алексей Чукарин.

«Технологии виртуальной реальности постепенно становятся частью нашей жизни, в первую очередь в тех областях, где необходим элемент присутствия: в сфере туризма и развлечений. МТС запустила сервис онлайн-трансляций и просмотра записей в VR с массовых мероприятий и концертов более года назад, и сегодня на платформе МТС проходит не менее трех концертов в месяц, ─ отметил коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Андрей Панагушин. ─ Образование – еще одно перспективное для применения VR-решений направление. Вместе с НИУ ВШЭ мы проделали огромную работу и надеемся, этот опыт стирания границ между очным и дистанционным обучением будет полезным как студентам, так и преподавателям, и впоследствии сможет быть тиражирован в системе профессионального и высшего образования».

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