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Столичные абоненты Tele2 остались на «удаленке»

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ

Tele2, российский оператор мобильной связи, осенью 2020 г. зафиксировал спад интернет-активности столичных абонентов в деловых кварталах Москвы. Так, в ноябре спрос на гигабайты в бизнес-центрах в среднем сократился на 37% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатели конца года остаются ниже докарантинного уровня – с 1 по 30 ноября сотрудники бизнес-центров израсходовали на 10% меньше трафика, чем в феврале. Потребление дата-услуг в спальных районах Москвы, напротив, активно растет.

С начала самоизоляции интернет-активность москвичей в центральных районах города сохраняет нисходящий тренд. По данным Tele2, в ноябре спрос на гигабайты в центре в среднем снизился на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом спальные районы наоборот демонстрируют позитивную динамику – месяц к месяцу объем потребляемого трафика увеличился на 25%. Самым «цифровым» районом в ноябре стал юго-восток Москвы – здесь абоненты оператора израсходовали на 35% трафика больше, чем в октябре.

Пандемия стала катализатором тренда на удаленную работу – абоненты оператора обустраивают домашние офисы, сокращая дата-активность в деловых кварталах столицы. Сохранение дистанционного и комбинированного форматов работы в большинстве компаний подтверждают данные исследования специалистов Tele2 по данным. C помощью технологии больших данных (Big Data) оператор сравнил объем скачанного трафика в крупнейших бизнес-центрах Москвы в октябре и ноябре 2020 г.

Для анализа были выбраны следующие локации: бизнес-центры «Белая площадь» и «Павелецкая плаза», а также офисы на «Даниловской мануфактуре». В список арендаторов каждого из зданий входят крупнейшие российские и международные компании. Сравнение релевантно, поскольку эти объекты расположены в центре города и имеют примерно одинаковую площадь.

В ноябре во всех рассматриваемых бизнес-центрах объем потребляемого трафика значительно сократился – в среднем спрос на гигабайты снизился на 37% по сравнению с октябрем. Сотрудники БЦ «Белая площадь» с 1 по 30 ноября скачали и отправили на 44% трафика меньше, чем месяцем ранее. Объем трафика, израсходованного на территории «Даниловской мануфактуры» и «Павелецкой плазы», снизился на 27%.



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