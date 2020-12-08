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Delivery Club запустил доставку продуктов из региональных сетей магазинов

Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница

«Радеж» стал первой региональной сетью магазинов среди партнеров Delivery Club в сфере доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса. На первом этапе курьеры Delivery Club будут доставлять продукты из четырех магазинов сети в Волгограде, до конца 2020 г. услуга станет доступна во всех районах города.

В Волгограде пользователи Delivery Сlub могут заказать более 4,6 тыс. товарных наименований из сети магазинов «Радеж», в том числе и товары собственного производства «Кухня Радеж»: кулинария, кондитерские изделия, хлебопекарная продукция и соленья. Время доставки составляет 30-40 минут, а стоимость –– 119 руб., от 499 руб. доставка заказа будет бесплатной.

«Delivery Club –– лидер среди агрегаторов продовольственных ритейлеров и сервисов доставки продуктов на российском рынке. Мы сотрудничаем с более чем десятью партнерами в этой сфере и видим растущий спрос пользователей на доставку продуктов и сопутствующих товаров. С запуском партнерства с первой региональной сетью магазинов мы делаем экспресс-доставку продуктов доступной еще большему числу наших клиентов», – отметили в пресс-службе Delivery Club.

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