«Яндекс» добавил «Навигатор» в «Карты»

В приложении «Яндекс.Карты» появилась полноценная навигация для автомобилистов. Теперь им необязательно переключаться на «Навигатор», чтобы пользоваться его основными функциями.

«Яндекс.Карты» будут давать голосовые подсказки в поездке — о камерах, ограничениях скорости, пробках, перекрытиях и авариях. Даже если их свернуть или выключить экран, оповещения продолжатся. Также приложение покажет ближайшие парковки, заправки, альтернативный маршрут и полосу для перестроения или съезда. Если пользователь и так знает, куда ехать, поможет новый режим «Навигатор» — он будет давать подсказки даже без построенного маршрута. Чтобы его включить, нужно нажать на иконку на главном экране.

Помимо новых функций, обновился дизайн навигации в «Картах» — он стал более адаптивным для водителей. Теперь элементы управления отображаются крупнее, дороги контрастнее, а высота зданий ниже. Кроме того, можно выбрать вид карты — 2D или 3D.

«Многие люди пользуются двумя приложениями для разных городских сценариев — Картами для пешеходных маршрутов, а Навигатором для автомобильных. Чтобы не нужно было переключаться между ними, мы добавили возможности Навигатора в Карты. При этом Навигатор по-прежнему остаётся отдельным приложением, любимым большинством профессиональных водителей», — сказал руководитель сервиса «Яндекс.Карт» Олег Левчук.