«Лаборатория Касперского»: в 2020 году доля попыток отмыть денежные средства увеличилась в четыре раза

По данным отчета Kaspersky Fraud Prevention, в 2020 г. чаще всего злоумышленники пытались совершить несанкционированные денежные переводы путем использования скомпрометированной учетной записи (в 36% случаев) либо с помощью заражения устройства вредоносным ПО (31%). В 2019 г. атаки с применением зловредов были абсолютным лидером: их было зафиксировано 63% от общего числа. Доля инцидентов, связанных с отмыванием денежных средств, выросла за этот год в четыре раза и составила 12%. Злоумышленники применяют сложные и многоступенчатые схемы отмывания денег: много раз меняют счета, компании, форму представления, валюту, юрисдикцию. В связи с этим финансовым организациям крайне важно выстраивать систему кибербезопасности таким образом, чтобы минимизировать возможность взлома, а также оперативно отслеживать любые нелегитимные действия.

В сфере электронной коммерции самым распространенным способом мошенничества стало злоупотребление приветственными бонусами в программах лояльности. Схема достаточно проста: злоумышленники массово регистрируют учетные записи в маркетплейсе, получают приветственные бонусные баллы и покупают товары со скидкой по бонусной программе. Например, в одном случае мошенник скупал подгузники и конфеты, а затем с выгодой для себя реализовывал купленные товары на популярных торговых площадках. В дальнейшем созданные учетные записи не использовались, средний срок их жизни составлял 1-2 дня.

«По-прежнему одним из наиболее распространенных способов мошенничества остается использование приложений со средствами удаленного доступа. Кроме того, злоумышленники хорошо освоили схему с подменой номеров для входящих звонков. На эту удочку клиенты банков, к сожалению, попадаются весьма часто, поскольку привыкли, что реальный звонок из финансовой организации может совершаться с разных номеров. Платформа Kaspersky Fraud Prevention, ориентированная именно на банки и другие финансовые учреждения, позволяет отслеживать активность злоумышленников благодаря анализу множества параметров, в том числе поведения пользователя, параметров устройства, наличия вредоносных или опасных программ», — сказала Екатерина Данилова, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention.