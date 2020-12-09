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«Рамблер/касса» представила глобальное обновление приложения

Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Рамблер/касса» обновила свое мобильное приложение. Оно позволяет безопасно и быстро приобретать билеты в любом месте и в любое время. Уже доступно для скачивания в App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

На главном экране, который теперь называется «В тренде», можно посмотреть карточки не только фильмов, но и популярных концертов, театральных постановок, а также узнать расписание лекций, экскурсий, музейных выставок и в пару кликов купить билет.

Сами карточки фильмов полностью обновились и стали более информативными. В них есть все, что нужно для принятия решения о просмотре: трейлер, год выхода в прокат, длительность, жанр, возрастные ограничения, фотографии, актерский, режиссерский составы и знаменитый рейтинг «Афиши».

Во вкладке «События» появился динамический поиск – достаточно ввести несколько первых букв названия. Кроме того, разработчики добавили в этот раздел быстрые фильтры, которые позволяют персонализировать поиск и находить еще больше интересных событий. Например, выбор «Премьеры» покажет только самое свежее, а с помощью подборок «IMAX», «3D», «Фильмы на языке оригинала» можно быстрее определиться с конкретным сеансом и кинотеатром.

«Рамблер/касса» добавила во вкладку «Места» предварительный просмотр репертуара. Раньше пользователям мобильного приложения был доступен только перечень кинотеатров, находящихся поблизости, а теперь они прямо на карте города могут сразу ознакомиться с расписанием места на ближайшие две недели и выбрать конкретный сеанс.

Профиль пользователя стал более индивидуальным. Благодаря персональным настройкам можно выбирать не только тему приложения – светлую или темную, но и сохранять любимые события и места, безопасно управлять своими банковскими и бонусными картами, настраивать уведомления о выходах новых фильмов менять города и многое другое.

«Рамблер/касса» также усовершенствовала технологию «Живой билет», которая позволяет беспрепятственно проходить в зону контроля кинотеатра, не распечатывая и не сканируя билет. При покупке он автоматически загружается в приложение, так что пользователю достаточно просто показать его на экране смартфона, чтобы пройти в зал.

Кроме того, обновленное мобильное приложением «Рамблер/кассы» позволяет делиться с друзьями расписанием сеансов, избранными местами и информацией о фильмах через мессенджеры и социальные сети.

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