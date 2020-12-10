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«Альфастрахование» и Альфа-банк запустили продажи страховой защиты через чат-бот Alfa Message

Интернет E-commerce

Клиенты Альфа-банка получили возможность приобрести страховую защиту «Коронавирус.Нет» от «Альфастрахования» за несколько минут с помощью цифрового сервиса Alfa Message.

Чтобы оформить полис, необходимо присоединиться к чат-боту в одном из мессенджеров, зайти в меню в раздел «Потратить», «Страхование». После выбора желаемого продукта пользователю нужно заполнить анкету и оплатить полис с помощью виртуальной карты или привязанной карты в смартфоне через сервис бесконтактных платежей. После оплаты полис направляется клиенту в формате PDF на почту, в мессенджер или ссылкой для скачивания.

В настоящее время сервис Alfa Message доступен в Telegram и Whatsapp. В ближайшее время он станет также доступен в Viber и Facebook Messenger.

«В современном мире при всем разнообразии технических средств связи компаниям важно развивать каналы продаж, удобные для пользователей. Alfa Message позволяет поддерживать автоматическую связь с клиентом на всех этапах коммуникации и предлагать разные продукты в рамках одной сессии. На старте проекта пользователям Alfa Message доступна актуальная страховая программа «Коронавирус.Нет» на случай выявления нового вируса. В будущем проект будет масштабирован, и линейка страховых продуктов, которые можно будет приобрести через мессенджеры, расширится», – сказала Юлия Шувалова, исполнительный директор управления партнерских продаж компании «Альфастрахование».



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