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Самые дорогие футболисты России

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В начале 2020 года немецкий веб-сайт Transfermarkt провел исследование и опубликовал материалы о том, кому и сколько платят в футболе. Среди прочего, под «прицел» попали и российские спортсмены. Если несколькими годами ранее потолок в 5 млн евро могли пробить только пара человек, то теперь таких счастливчиков более 30.

Федор Чалов, клуб «ЦСКА» – 16 млн евро

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В сезоне 18/19 Чалов, неожиданно для всех, записал в свой актив 15 мячей, завоевав титул лучшего бомбардира. Напористый стиль игры, выносливость, постоянные тренировки и достойное поведение обеспечили ему безоблачное будущее среди «армейцев».

Александр Головин, клуб «Монако» – 30 млн евро

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В 2018 году «Монако» подписал с Головиным контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 30 млн евро.

Марио Фернандес, клуб «ЦСКА» – 30 млн евро

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В 2018 году он завоевал Суперкубок России, поучаствовав в победном голе в дополнительное время.



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