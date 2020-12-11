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В России запустился сайт, посвященный современным героям городов

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В рамках Недели волонтерства, организованной АНО «Национальные приоритеты» совместно с государственной корпорацией развития «Вэб.рф» и общественными движениями открыт онлайн-сервис с информацией о людях разных профессий, волонтерах, добровольческих командах и просто неравнодушных гражданах, которые каждый день вносят свой вклад в развитие наших городов, делают нашу жизнь безопаснее, комфортнее и помогают решать социальные вопросы.

Государственная корпорация развития «Вэб.рф» совместно с АНО «Национальные приоритеты» и партнерами со всей страны в конце октября 2020 г. запустили проект «#героигородов2020». Всей стране было предложено рассказать истории о людях, которыми гордятся города. Проект продолжается до конца 2020 г. Для участия в проекте нужно выложить в социальных сетях фотографию и историю героя, добавив хештег проекта #героигородов2020. Портал 2020.героигородов.рф уже собрал сотни историй современных героев, деятельность которых стала еще важнее в этом году.

«Волонтерские и добровольческие проекты сегодня приобретают особую значимость. Всем нам приходится непросто во время пандемии. Именно волонтеры – это люди, которые продолжают реализовывать проекты, позволяя нашим городам функционировать бесперебойно, а гражданам, нуждающимся в помощи, - успешно справляться с трудностями. Несомненно, волонтеры, добровольцы и просто неравнодушные граждане – это новые герои современности, и я рада, что мы смогли вместе с коллегами из «Вэб.рф» создать площадку, которая позволит большему числу людей узнать о героях, живущих по соседству», – сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Повестка «Вэб.рф» по развитию городов непосредственно проецируется на качество жизни людей. 100 крупнейших российских городов могут стать новыми драйверами развития всей страны. Но изменения формируют не только власть, организации развития и бизнес-сообщество. Люди – движущая сила нового качества жизни в городах. Благодаря проекту «#героигородов2020» мы узнали о людях, которыми могут гордиться не только города, но и вся страна. В социальных сетях и на сайте проекта можно найти истории, которые, надеюсь, вдохновят каждого на созидание и взаимопомощь», – отметил старший вице-президент «Вэб.рф» Андрей Самохин.



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