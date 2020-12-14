Спецпроекты

Москвичи получили первые уведомления о результатах работы благотворительного сервиса на mos.ru

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

Жителям столицы, сделавшим пожертвование на благотворительность с помощью нового сервиса на портале mos.ru, направлены первые уведомления о результатах его работы. В них представлена информация о количестве и сумме переводов, а также о распределении средств между фондами-участниками. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Такие уведомления с отчетом о работе сервиса горожане будут получать регулярно. На данный момент к проекту присоединились 15 благотворительных организаций. Количество пожертвований уже превысило три тысячи, их средний размер — более 200 руб.», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Благотворительный сервис запустили на портале мэра и правительства Москвы mos.ru в середине октября 2020 г. Воспользоваться им можно на странице «Мои платежи», выбрав в блоке «Благотворительность» программу фонда и сумму перевода. Среди партнеров сервиса — фонды, оказывающие поддержку тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также помогающие бездомным животным.

Подключиться к сервису могут фонды, которые ведут социально значимую деятельность в столице более года и состоят в реестре благотворительных организаций Москвы. Чтобы максимально упростить процедуру подключения, для благотворителей разработана пошаговая инструкция. Она опубликована на сайте «Душевная Москва».

Правительство Москвы на постоянной основе поддерживает благотворительные инициативы. В 2020 г. общая сумма поддержки благотворительных фондов и организаций в столице превысила 300 млн руб. Из них 67,6 млн руб. было выделено в рамках конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Другие материалы рубрики

Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком

Умер Игорь Дуброво, экс-гендиректор «Ланита», один из первых информатизаторов банковской системы СССР и России

В Сети развернута охота на популярные браузеры. В опасности пользователи Chrome, Firefox, «Яндекс.браузера» и MS Edge

Чиновники, их супруги и дети станут отчитываться о криптовалюте. Путин подписал указ

Microsoft усмирит зверский аппетит Edge. Готовятся радикальные изменения по экономии оперативной памяти

Власти остановили часть операций Qiwi

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны

Техноблог

Как заставить смартфон звучать громче, не используя настройки?

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы