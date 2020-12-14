НПФ «Сафмар» и Райффайзенбанк предоставили возможность делать пенсионные взносы через СБП

НПФ «Сафмар» предоставил клиентам возможность делать взносы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по QR-коду. Райффайзенбанк обеспечивает технологическую поддержку услуги и подключение фонда к СБП.

Сервис доступен в личном веб-кабинете и в мобильных приложениях фонда на платформах Android и iOS. Чтобы сделать взнос на пенсионный счет, клиенту фонда в своем личном кабинете нужно выбрать оплату через Систему быстрых платежей и ввести необходимую сумму. Если клиент использует приложение фонда на смартфоне, то происходит бесшовный переход в личный кабинет его банка в раздел оплаты. Если же он платит через сайт фонда, то на экране компьютера сформируется QR-код, который нужно считать из мобильного приложения своего банка на смартфоне. Банк плательщика также должен состоять в Системе быстрых платежей и поддерживать возможность осуществления клиентами платежей по QR-коду через СБП.

«НПФ «Сафмар» внедряет высокие технологии, которые позволяют сделать использование сервисов фонда удобным и быстрым для клиентов. Для фонда, который взял на себя оплату комиссий за клиентов, использование СБП также означает снижение расходов на проведение операций через эту систему в 4,5 раза. Таким образом, внедрение подобного сервиса – это развитие качества клиентского обслуживания и одновременно снижение затрат пенсионного фонда», – отметил генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

«Райффайзенбанк как один из ключевых участников Системы быстрых платежей реализует сценарии оплаты по QR-коду для компаний, работающих в различных отраслях экономики. Мы постоянно расширяем взаимодействие с другими организациями, чтобы клиенты могли мгновенно и безопасно оплатить любые услуги и сервисы – от авиабилетов до взносов на пенсионный счет», – отметил Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.