Дети из удаленных районов Забайкалья смогут написать электронное письмо Деду Морозу благодаря спутниковому интернету Sensat

РТКОММ (100% дочернее общество «Ростелекома») установил станции спутниковой связи на объектах социальной инфраструктуры в селах Тунгиро-Олекминского района Забайкальского края — труднодоступной территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

К спутниковому интернету на скорости до 45 Мбит/с в малочисленных селах Тупик и Заречное были подключены продовольственные и промтоварные магазины, дом культуры и несколько детских садов. Таким образом, взрослые жители села получили возможность рассчитываться за покупки с помощью мобильных банковских терминалов, а дети в преддверии наступающего праздника могут обратиться к Деду Морозу в современном электронном формате.

«Благодаря современным спутниковым решениям трудности с доступом к услугам связи на удаленных территориях постепенно уходят в прошлое, что положительно сказывается на качестве жизни населения. С помощью компании РТКОММ и ее официального партнера в Забайкалье спутниковый интернет появился в самых отдаленных населенных пунктах Тунгиро-Олекминского района — подключена администрация, детские сады, магазины, физические лица. Мы сделали свой выбор в пользу РТКОММ как провайдера спутникового интернета в нашем районе и довольны скоростью предоставления услуг и уровнем клиентского сервиса», — сказал глава администрации муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» Забайкальского края Михаил Ефанов.

На территории Забайкалья подключение к скоростному спутниковому интернету от РТКОММ организует официальный дилер — компания «С-телеком». Комплекты подключения доставляются за счет конечного пользователя по тарифам выбранной службы доставки или силами официального дилера Sensat в регионе.