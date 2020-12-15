На Aliexpress появились лицензионные товары Disney российских производителей

На локальном маркетплейсе Aliexpress открылся магазин лицензионных товаров под брендами компании Disney — Disney, Marvel, Pixar, «Звездные войны». В магазине можно будет купить игрушки, посуду, текстиль, товары для малышей и школьников и другую продукцию с героями фильмов «Человек-Паук», «Тачки», «Холодное сердце», «Звездные Войны», «История игрушек» и других знаменитых фильмов. Все товары произведены на российских фабриках, имеющих лицензионное соглашение с компанией Disney в России и СНГ. Среди производителей — фабрики игрушек ЭМСИ и «Свежий ветер», производство посуды «Приор групп» и другие предприятия.

Сначала в ассортименте магазина будет около 500 товаров, но в будущем он расширится до 3 тыс. за счет подключения новых производителей, имеющих лицензию на производство товаров под брендом Disney. Заказать товары можно будет в приложении или на сайте Aliexpress. Заказы будут доставляться по всей России в срок от двух дней — в отделения почты, пункты выдачи заказов или курьером до двери. Стоимость доставки составит 0 руб. при сумме заказа от 99 руб. и доставке до пункта выдачи. В остальных случаях стоимость доставки составит 0-399 руб. в зависимости от суммы заказа, способа и региона доставки.

«Игрушки, одежда, аксессуары — одни из самых быстрорастущих категорий на локальном маркетплейсе Aliexpress: за полгода ассортимент таких товаров вырос в 7 раз. Но товары с символикой Disney — это не просто памятные сувениры, а продолжение сказочных историй в реальном мире. И у пользователей маркетплейса будет возможность купить товар и принять участие в интерактивных форматах, посвященных Disney, в приложении Aliexpress — live-стримах и розыгрышах», — сказала Марина Ли, руководитель категории «Мать и дитя» на «Aliexpress Россия».

«Сотрудничество с Aliexpress дает нам отличную возможность собрать товары всех категорий под брендами Disney, Pixar, Marvel и «Звездные войны» в одном месте, которое стало одним из самых популярных у российских потребителей. Очень важно, что «на полках» в большом количестве представлены товары, произведенные российскими компаниями. Disney уже много лет развивает отечественный рынок лицензионных товаров в сотрудничестве с российскими производителями. Среди наших лицензиатов почти половина – это российские игроки, а наши товары производятся на 170 фабриках и заводах России. Благодаря совместному проекту с Aliexpress производители товаров получили одну из лучших площадок, которой регулярно пользуются миллионы поклонников наших брендов – их покупателей», — сказал Сергей Пичугин, директор департамента по лицензированию и работе с розницей компании Disney в России и СНГ.

Управлять магазином товаров под брендами Disney и развивать продажи будет компания Alix — операционный партнер «Aliexpress Россия». Фулфилмент (хранение товаров) обеспечит Alix, доставку товаров — компания «Цайняо» (третий по величине логистический оператор в мире, входит в Alibaba Group).