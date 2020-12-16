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Люди с нарушением слуха смогут стать курьерами-партнерами «Яндекс.Еды»

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«Яндекс.Еда» начала сотрудничать с курьерами с нарушениями слуха. Программа по подключению к сервису для глухих и слабослышащих была разработана совместно с Всероссийским обществом глухих (ВОГ). Участники ВОГ консультировали специалистов «Яндекс.Еды», чтобы сделать мобильное приложение для курьеров и работу службы поддержки удобнее для людей с нарушениями слуха.

Для слабослышащих партнеров создали специальную страницу, на которой они могут познакомиться с профессией курьера и оставить заявку на подключение к сервису. Материалы на сайте снабжены субтитрами и переводом на язык жестов, а подробности по посещению офиса для подачи документов приходят в виде SMS. Все обучающие материалы для курьеров также сопровождаются переводом на жестовый язык.

Пользователи и рестораны смогут увидеть, что их заказ доставит курьер с нарушениями слуха, в приложении. Если клиент захочет уточнить сроки доставки, или задать вопрос по уже доставленному заказу, он сможет обратиться в службу поддержки «Яндекс.Еды». Вопрос будет переведен на специального сотрудника, который поможет разобраться в ситуации, общаясь с курьером через мессенджеры в режиме реального времени. Для общения курьера с рестораном разработали специальные визуальные карточки, с помощью которых можно легко разрешить любую типовую ситуацию – например, если в заказе не хватает какого-то блюда или курьеру нужно подзарядить телефон.

Начать сотрудничать с сервисом в качестве курьера люди с нарушениями слуха могут при оформлении статуса самозанятого, либо через партнерские курьерские службы. Как и для всех курьеров, им доступны ежедневные выплаты, бесплатная страховка на время активных слотов на сумму до 2 млн руб. и дополнительные денежные бонусы для новых партнеров сервиса – сейчас новичкам, доставившим больше 120 заказов, выплачивают 10 тыс. руб.

Первые курьеры с нарушениями слуха уже начали доставлять заказы «Яндекс.Еды» в Москве. В дальнейшем планируется расширить сотрудничество и на другие города, в которых заказы выполняют курьеры в желтой форме, а также на доставку из «Яндекс.Лавки» и сборку заказов на складах сервиса.

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