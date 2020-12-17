Онлайн-платформа Brainly привлекла $80 млн в инвестиционном раунде серии D

Brainly, собственник сервиса для совместного решения домашних заданий «Знания» и сообщество для коллективного обучения учеников, студентов, родителей и учителей, объявила об успешном завершении инвестиционного раунда D объемом $80 млн. Сбор средств возглавил инвестор Brainly – Learn Capital, также участвовали компании Prosus Ventures, Runa Capital, Mantaray и General Catalyst Partners. В совокупности удалось привлечь около $150 млн.

Собранные средства будут направлены на развитие цифровой платформы, которая создана для прямой поддержки учащихся и их родителей, в отличие от большинства онлайн-решений других EdTech-компаний, обеспечивающих процесс обучения школьников средних и старших классов в образовательных учреждениях. В этом году, в связи с пандемией коронавируса и переходом на дистанционное обучение, посещаемость Znanija.com резко возросла, и достигла более чем 350 млн учащихся, родителей и учителей ежемесячно, из них 55 млн – в России и странах СНГ, где сервис представлен платформой «Знания». С апреля 2020 г. рост международной пользовательской базы платформы превысил 75%.

«Более десяти лет назад мы поняли, что учащимся необходима цифровая площадка для однорангового обучения по принципу «равный – равному». Так появилась онлайн-платформа для учеников и родителей, где можно получить помощь при выполнении домашних заданий от других учащихся и экспертов. Модель оказалась очень востребованной, особенно в связи с пандемией, навсегда изменившей процесс обучения, – отметил Михал Гвяздовски (Michal Gwiazdowski), управляющий директор Brainly/Znanija.com в Польше, России и Румынии. – Все прошедшие годы посещаемость платформы Brainly возрастала быстро и устойчиво, а за последние шесть месяцев достигла пика, опередив наши планы на несколько лет. И мы получаем много положительных отзывов от пользователей Brainly, поэтому уверены в дальнейшей положительной динамике».

Финансовые средства, собранные по итогам инвестиционного раунда D, пойдут на разработку новых цифровых продуктов Brainly – как для учащихся, так и их родителей. Также в планах расширение присутствия на двух быстрорастущих рынках – в Бразилии и Индонезии.

«Brainly стала одним из крупнейших в мире учебных сообществ, добившись значительного органического роста более чем в 35 странах, – сказал Винит Сухия (Vinit Sukhija), партнер Learn Capital. – Этот рост подтверждает высокий уровень качества платформы и значимость пользовательского опыта, который позволяет учащимся и их семьям добиваться успеха с учетом разнообразных потребностей в обучении. Learn Capital рада поддержать команду Brainly, которая работает над амбициозной дорожной картой развития продукта, чтобы стать известной в каждой семье, где есть учащиеся, как в США, так и во всем мире».

«Массовый переход на дистанционное обучение оказался довольно большим испытанием для детей всех возрастов из-за возникших проблем с доступом к индивидуальному обучению. Так, по данным опроса 7,9 тыс. пользователей из России и СНГ на платформе Znanija.com весной 2020 г., 28% респондентов назвали трудным недостаток взаимодействия с учителем. Действительно, успех в образовании напрямую связан с наличием надежных каналов, где учащиеся могут получить помощь, и пандемия это подтвердила, – сказал Михал Гвяздовски. – Привлеченные средства позволят нам ускорить развитие Brainly, чтобы поддерживать как можно больше детей, которые перешли на онлайн-обучение или ходят в школу, но нуждаются в дополнительной помощи с домашними заданиями. Также мы продолжим активно расширять сотрудничество с родителями и учителями, что тоже необходимо для успешного учебного процесса».