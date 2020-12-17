«Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета»

«Ростелеком» закрыл сделку по приобретению 100% долей ООО «Созвездие Н» — компании, контролирующей ведущего мультисервисного оператора связи на рынке Екатеринбурга и Свердловской области, известного под брендом «Планета». Бизнес был оценен в 1,755 млрд руб. Сделка была реализована с привлечением ООО «Сбербанк инвестиции», которое в несколько этапов консолидировало 100% группы компаний (ГК) «Планета» в интересах «Ростелекома». Сделка позволит «Ростелекому» значительно укрепить конкурентные позиции в Екатеринбурге и Свердловской области.

ГК «Планета» оказывает высокотехнологичные услуги связи, включая скоростной доступ в интернет, цифровое телевидение, голосовые сервисы, виртуальные АТС и частные сети, видеонаблюдение для частных лиц и бизнеса на территории крупнейших городских агломераций региона: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Красноуральска и города Березовский. Абонентская база оператора насчитывает около 100 тыс. семей и более 6 тыс. предприятий и учреждений региона. Ожидается, что выручка оператора в 2020 г. превысит 1 млрд руб., при этом уровень рентабельности OIBDA компании соответствует уровню аналогичного показателя по «Ростелекому» в целом.

Присоединившись к «Ростелекому», «Планета» получит новые возможности для дальнейшего развития. Абоненты обеих компаний смогут успешно пользоваться большинством сервисов и услуг, имеющихся в продуктовом портфеле «Планеты» и «Ростелекома», такими как MVNO, видеонаблюдение, VoD, информационная безопасность и другими. Привычные каналы коммуникаций для абонентов ГК «Планета» будут сохранены в полном объеме: служба технической поддержки, номера пользовательских счетов и формат личного кабинета. Тарифная политика останется прежней.

«Приобретение бизнеса группы компаний “Планета” — пример точечных сделок, которые позволяют нам усилить позиции на локальных рынках в сегментах ШПД и платного ТВ, где “Ростелеком” является крупнейшим федеральным игроком. Эта покупка значительно укрепит конкурентное положение в регионе, открывая возможности для допродажи клиентам “Планеты” дополнительных услуг из широкой линейки цифровых сервисов “Ростелекома”, а также реализации синергетического потенциала от объединения бизнесов двух компаний», — сказал вице-президент по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами и имуществу «Ростелекома» Александр Колесников.

«За три последних года “Ростелеком” инвестировал значительные ресурсы в развитие инфраструктуры Екатеринбурга. Созданы опорные и резервные узлы связи во всех районах города, модернизированы сети в домах, в результате скорость интернета выросла до 1 Гбит/с, причем как для внутренних, так и для внешних ресурсов. Мы запустили первый в УрФО опорный катастрофоустойчивый центр обработки данных. В нем размещены сервера с поддержкой самых передовых графических технологий Nvidia. Кроме показателей надежности, это значительно сократило потерю пакетов и время задержки сигналов (ping) для пользователей. Мы рады предоставить абонентам “Планеты” все наши инновационные решения», — отметил вице-президент «Ростелекома» — директор макрорегионального филиала «Урал» Сергей Гусев.

«Мы постоянно развиваемся, внедряем передовые технологии, опережающие время. Сотрудничество с “Ростелекомом” открывает новые горизонты для расширения географии присутствия бренда и нашей товарной линейки. Мы создаем новые качественные продукты, чтобы сделать жизнь клиентов интереснее, комфортнее, лучше. Наша компания всегда выполняла и впредь будет выполнять взятые на себя обязательства», — сказал руководитель ГК «Планета» Алексей Демин.