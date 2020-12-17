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Сервис видеорекламы внутри приложений Pangle выходит на российский рынок

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Международный сервис для размещения видеорекламы внутри мобильных приложений Pangle объявляет о выходе на российский рынок. Одна из самых быстрорастущих платформ в мире, Pangle помогает монетизировать приложения и привлекать новых пользователей за счет интерактивных и кастомизированных рекламных форматов. Ключевая аудитория сервиса — разработчики мобильных игр и приложений, а также паблишеры.

Pangle — одна из самых быстрорастущих международных платформ для размещения видеорекламы внутри мобильных приложений, которая объединяет разработчиков и рекламодателей. Она объединяет более 100 000 приложений по всему миру и уже доступна в странах Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Основная аудитория Pangle — разработчики мобильных приложений и игр. Благодаря умным рекламным технологиям и интерактивным форматам, создатели приложений могут интегрировать Pangle в свои продукты и использовать новейшие рекламные разработки. Pangle поможет разработчикам сделать процессы привлечения рекламодателей и монетизации быстрее и эффективнее и достигать лучших бизнес-результатов. Кроме того, недавно Pangle представил решения для торгов (bidding solutions), которые позволяют увеличить доход разработчиков.

Уже сейчас среди клиентов Pangle есть такие разработчики, как Playrix, ZeptoLab, Gameloft и прочие. Сервис также представлен на крупных платформах для монетизации ironSource, MAX and Mopub.

С другой стороны, Pangle будет интересен рекламодателям. Большое количество рекламных механик позволяет охватывать широкую аудиторию пользователей мобильных игр и развлекательных приложений, благодаря ежедневному охвату в 800 миллионов активных пользователей по всему миру, а с помощью реалистичных и захватывающих рекламных форматов демонстрировать высокий уровень вовлечения и эффективности.

Сейчас Pangle предлагает несколько рекламных форматов. Rewarded ads: пользователи просматривают ролики в обмен на награды в приложениях, такие как дополнительные жизни, виртуальная валюта или продление бесплатного пробного периода. Interstitial ads показываются во время паузы в приложении, которые можно либо пропустить, либо перейти по ним на сайт рекламодателя.

Native ads легко интегрируются в интерфейс приложения, тем самым генерируя больше кликов и переходов. Интерактивный формат Playable позволяет взаимодействовать с базовым интерфейсом, вовлекая в игру.

К преимуществам Pangle можно также отнести широкую настройку таргетинга, гибкую систему назначения ставок и автоматическую оптимизацию креативов.



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