«Транстелеком» дополнительно подключил к интернету более 60 социально значимых объектов

«Транстелеком» (ТТК), федеральный оператор связи, дополнительно обеспечил в 2020 г. доступ в интернет для 61 социально значимого объекта в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Перечень объектов для подключения определен дополнительными соглашениями к действующим государственным контрактам. Основная часть организаций – это Дома культуры, библиотеки, учреждения дополнительного образования – школы искусств, музеи и музыкальные школы. В общей сложности проведены дополнительные подключения 10 учреждений в Курской области, 10 объектов в Ростовской области, 20 в Краснодарском крае и 21 в Забайкальском крае.

Таким образом, общее количество СЗО, подключенных специалистами ТТК к сети передачи данных в 2020 г., увеличено до 392 объектов в Забайкальском крае, 691 в Ростовской области, 495 в Курской области и 640 в Краснодарском крае.

Ранее в 2019 г. компания «Транстелеком» одержала победу в аукционе, который проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, на подключение к сети передачи данных социально значимых учреждений в четырех регионах России. Реализация программы позволяет оснастить высокоскоростным доступом в интернет школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и другие объекты.

«Проект по подключению социально значимых объектов к сети передачи данных развивается и растет вместе с потребностями учреждений и целых отраслей. В 2020 г. компания «Транстелеком» выполнила как запланированные ранее подключения, так и дополнительные, перечень которых был сформирован исходя из пожеланий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Доступ в интернет расширит возможности учреждений культуры, дополнительного образования и других организаций», – сказал заместитель генерального директора компании «Транстелеком» по коммерческой деятельности Алексей Ноздрин.