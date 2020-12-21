Почта России и РБК запустили пилот по подписке на цифровые версии печатных СМИ

Почта России совместно с РБК в тестовом режиме запустили возможность подписаться на электронные версии популярных российских газет и журналов: РБК и «Коммерсант», Cosmopolitan и других. На этапе пилота для оформления подписки доступно более 20 изданий.

Клиенты Почты России привыкли оформлять подписку на бумажные версии изданий в почтовых отделениях и на сайте компании. Теперь в отдельном разделе на сайте Почты России доступны и электронные версии печатных СМИ. В этот перечень также включены издания, которые раньше нельзя было выписать в цифровом виде. Стоимость подписки на цифровую версию ниже, чем на печатный аналог. После оформления подписки издание становится доступно для чтения в онлайн-формате в мобильном приложении «Почта Пресс Онлайн», которое можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play.

«Тренд на переход читателей периодической прессы в интернет очевиден. Вместе с ним растет востребованность онлайн-версий популярных изданий. Совместно с партнерами мы хотим создать удобную площадку для оформления подписки на цифровые версии газет и журналов, где будут собраны наиболее популярные СМИ, – отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Анатолий Кириенко. – Сервис пока работает в тестовом режиме. Если пилот подтвердит востребованность проекта, мы, безусловно, будем его развивать и расширять число изданий, доступных для подписки».

«Пилотный проект с Почтой России позволит аудитории РБК и других изданий быстрее получать доступ к ним, не дожидаясь печатной версии. РБК со своей стороны помог реализовать эту возможность для читателя. Уже 3 года РБК предлагает корпоративное решение «РБК Библиотека», которое помогает компаниям перейти на электронные версии отраслевых изданий. На базе этого продукта мы создали приложение, заполнили его контентом, настроили сбор статистики. На первом этапе проект ориентирован именно на популярные издания, а в будущем мы планируем добавлять больше отраслевых изданий, которые больше нигде не представлены в цифровой версии, их можно будет найти только через эту подписку. Наша цель — помочь традиционным издателям перейти в цифровую экосистему и сохранить конкурентоспособность с новыми медиа», – говорит директор B2B продуктов РБК Дмитрий Харитонов.

В 2020 году клиенты Почты России стали значительно чаще оформлять подписку на сайте и в мобильном приложении компании. За первое полугодие 2020 года онлайн было оформлено в 2 раза больше подписок, чем за первое полугодие 2019 года. За 8 месяцев 2020 года посещаемость сайта podpiska.pochta.ru выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом значительная часть клиентов по-прежнему оформляет подписку традиционным способом – в отделениях связи.