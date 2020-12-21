Спецпроекты

Пользователи Почты Mail.ru смогут выбрать имя для своего ящика в домене internet.ru

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

В Почте Mail.ru появится новый домен - Internet.ru. У новых пользователей теперь будет возможность выбрать себе красивый адрес, который не будет занят. В него можно перенести письма и файлы из прошлых аккаунтов даже из других почтовых сервисов.

По данным Mail.ru Group каждый пятый пользователь Рунета, выбирая имя для своего ящика, сталкивался с тем, что желаемый адрес уже был занят. Кроме того, среди пользователей много тех, кто создавал аккаунт в почте в юном возрасте и сейчас хотел бы сменить имя на более сдержанное.

Теперь пользователи смогут создать новую почту с красивым адресом или заменить «детское» имя своего ящика на более подходящее. Всю важную информацию из предыдущих аккаунтов можно сохранить в новом ящике - в Почте есть функция автоматического переноса писем из старых адресов, ее можно включить в настройках. Для новых рассылок и сообщений предусмотрена переадресация.

«Пользователь получает не просто новый красивый адрес, а целый набор современных инструментов, объединенных в Почте. С помощью сервиса можно: планировать день, вести дела, звонить по видео коллегам и близким. Почта стала одним из сервисов, к которым люди обращаются все чаще в течение дня, и мы позаботились о том, чтобы у аккаунтов наших пользователей были имена, которые им нравятся», - сказал Дмитрий Злоказов, директор по продукту Почты Mail.ru.

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