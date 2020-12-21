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«Ростелеком. Лицей» дарит месяц подписки на весь образовательный и развивающий контент

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Цифровой сервис образования «Ростелеком. Лицей» объявил о запуске новогодней акции, в рамках которой подарит новым пользователям месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы. Подарок можно получить при регистрации в сервисе до 10 января 2021 г.

Новый год — это не только длинные каникулы, отдых и веселье, но и возможность узнать что-то новое. Это касается всех, независимо от возраста, но особенно важно подросткам. Благодаря цифровым технологиям школьники могут обучаться новому не выходя за пределы своей квартиры. Это могут быть курсы по маркетингу, английскому языку и другим темам в зависимости от интересов ребенка. Настоящим помощником в обучении станет «Лицей» от «Ростелекома».

В сервисе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры), включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России. В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть полезный раздел «Развивающие курсы». В нем школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые и другие навыки.

«Лицей» также поможет школьникам определиться с будущей профессией. В специальном курсе «Моя профессия» представлены наиболее популярные и востребованные профессии современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Слушатели узнают, как ответственно подойти к выбору профессии, и смогут понять, кем же хочется стать в будущем.

После окончания бесплатного месяца можно будет продлить подписку за 199 руб. в месяц на весь образовательный и развлекательный контент «Лицея».



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