В России впервые запущен онлайн-реестр мер поддержки бизнеса

ФНС совместно с Минэкономразвития впервые на едином ресурсе собраны и опубликованы сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку на федеральном и региональном уровнях. Далее обновление единого реестра субъектов МСП-получателей поддержки будет происходить на ежемесячной основе.

Реестр создается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», куратором которого является первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов.

Реестр объединяет сведения о предоставленных мерах поддержки со стороны федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, корпорации МСП и ее дочерних обществ: МСП-банка, региональных лизинговых компаний, а также центров «Мой бизнес» и других организаций и ведомств.

В нем содержатся сведения о 4,3 млн фактов поддержки, оказанных 1,6 млн субъектов МСП и самозанятых граждан в 2019–2020 гг. По данным реестра, наибольшее количество оказанных мер поддержки относятся к финансовым и консультационным и образовательным мерам.

До настоящего времени сведения о предоставленной поддержке субъектам МСП не агрегировались, в связи с чем для получения информации о предоставленной поддержке конкретному субъекту МСП необходимо было обращаться к различным реестрам субъектов МСП – получателей поддержки, размещаемым на официальных ресурсах органов и организаций, оказывающих поддержку МСП.

«Ведение единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки обеспечит возможность иметь открытый доступ к регулярно обновляемым детальным сведениям о предоставленной субъектам МСП поддержке, как ведомствам, так и самим предпринимателям, а также позволит нам на основе анализа этих данных оперативно обеспечивать корректировку и повышение эффективности, как самих мер, так и затрачиваемых ресурсов», – отметила врио директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян.