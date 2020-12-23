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В городском приложении «Моя Москва» началось тестирование голосового помощника

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В городском мобильном приложении «Моя Москва» в тестовом режиме начал работать раздел «Голосовой помощник». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, новый интерфейс помогает запустить процесс получения услуги и отобразить нужную информацию. Для этого достаточно задать вопрос голосом в свободной форме.

«В Москве, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются. При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре. Робот консультирует москвичей наравне с операторами. Сегодня он обрабатывает более 40% звонков, поступающих на горячие линии», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Как отметила вице-мэр, возможность запуска услуг и получения информации с помощью голоса — первый этап в развитии голосового интерфейса. Сейчас новый раздел доступен в тестовом режиме для 10% пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS. С его помощью можно получить девять услуг. Среди них передача показаний счетчиков воды и электроэнергии, проверка наличия счетов за коммунальные услуги, отмена записи к врачу и проверка баланса лицевого счета «Москвенок».

Чтобы получить услугу, нужно озвучить вопрос, нажав на специальный значок. В ответ помощник отобразит на экране запрошенную информацию либо окно для получения услуги.

В дальнейшем функциональность будет расширяться. В перспективе пользователи приложения «Моя Москва» смогут получать большинство услуг полностью в разделе «Голосовой помощник». При этом возможность привычного получения услуг в разделах приложения, таких как «Мой дом», «Медицина», «Ребенок в школе» и другие, сохраняется.

Раздел «Голосовой помощник» функционирует на базе двух блоков. Первый отвечает за распознавание и синтез речи. Сначала робот слушает человека и преобразует его речь в текст. На втором этапе нейронная сеть обращается к базе знаний, где находит нужную информацию и отправляет ее в качестве ответа обратно.

Применение технологий распознавания и синтеза речи набирает обороты. Сегодня немалая часть запросов в поисковых системах осуществляется при помощи голоса. Сервисы, имитирующие естественную речь человека, внедряются в отдельные гаджеты.



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