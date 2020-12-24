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Резидент «Сколково» представил маркетплейс для eSIM

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«МСК мобайл», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», предложила операторам сотовой связи продвигать свои услуги с помощью маркетплейса ID.Link. Он позволяет привлекать абонентов с минимальными затратами, а самим абонентам - сравнивать тарифные предложения и подключаться к операторам, не выходя из дома.

ID.Link – это платформа электронной коммерции, на которой операторы могут предложить воспользоваться своими услугами с помощью встроенной в устройство электронной SIM-карты (eSIM). Абоненту не нужно идти в салон сотовой связи, чтобы купить симку. А операторы могут снизить стоимость привлечения нового клиента, перевести бумажный документооборот в онлайн-формат и расширить охват целевой аудитории. Надежные механизмы идентификации исключают возможность предоставления пользователем поддельных документов.

Равиль Карасов, генеральный директор компании «МСК мобайл», отметил: «Создавая новый продукт, мы всегда стараемся сделать его максимально удобным и простым для будущих пользователей. Именно этот принцип был взят за основу в процессе создания платформы ID.Link».

Нэлла Васильева, руководитель телеком направления Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказала: «Внедрение продуктов, подобных ID.Link, упрощает процедуру взаимодействия между бизнесом и клиентом, что в целом способствует развитию рынка. Платформа позволяет снизить временные затраты, а также повысить уровень доступности и качества оказания услуг. Все это делает платформу еще более перспективной».

ID.Link Marketplace был представлен в начале декабря на крупнейшей международной IT-конференции Web Summit 2020. Платформа получила высокую оценку участников мероприятия, а компания получила приглашение на российско-португальский инновационный форум.

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