Товары с Aliexpress теперь можно купить в рассрочку

Все пользователи «Aliexpress Россия» теперь могут приобрести зарубежные товары в рассрочку в мини-приложении Aliexpress «Вконтакте» через VK Pay. В базе маркетплейса расположено более 100 млн товаров от 150 тыс. продавцов из различных стран.

Пользователи мини-приложения Aliexpress «Вконтакте» могут получить в рассрочку до 300 тыс. руб., финальная сумма зависит от расчетов банка. Рассрочка доступна на четыре месяца с нулевой переплатой и без дополнительных начислений. Возможно продление периода рассрочки до 14 месяцев за дополнительную плату.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо зарегистрироваться в сервисе VK Pay и при покупке товара в мини-приложении Aliexpress выбрать способ оплаты в рассрочку через VK Pay. Также пользователь может оформить рассрочку заранее в личном кабинете VK Pay и затем совершать покупки в мини-приложении.

Оформление занимает несколько минут и полностью происходит онлайн, без похода в банк. Погашать рассрочку можно в личном кабинете VK Pay, там же есть возможность бесплатно подключить автоплатеж.

«Развитие социальной коммерции — одно из основных и перспективных направлений работы «Aliexpress Россия». Запуск рассрочки прямо внутри социальной сети — это важный шаг, который сделает покупке проще и удобнее для пользователей. Мы рады, что совместно с VK Pay мы можем предлагать нашим пользователям уникальные возможности. Мы создаем не просто выгодный шоппинг, а позитивные эмоции для наших покупателей», — сказал Евгений Якушкин, директор по стратегии и развитию бизнеса «Aliexpress Россия».

Рассрочка от VK Pay — первая в России, которую можно оформлять и погашать прямо в соцсети, в сервисе VK Pay. Первые пользователи получат подарки — скидки от партнеров VK Pay. Подробнее о рассрочке можно узнать на официальном сайте.