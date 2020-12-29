Спецпроекты

«Одноклассники» запустили раздел с музыкой в группах

Интернет Веб-сервисы

В группах социальной сети «Одноклассники» появился отдельный раздел с музыкой, куда администраторы могут добавлять отдельные песни или сборники. Группы смогут разнообразить контент с помощью собственных плейлистов, а в преддверие Нового года – подарить подписчикам праздничную атмосферу с помощью специальных музыкальных подборок.

Новый инструмент будет полезен начинающим и известным музыкантам, а также их фан-страницам и авторам с широкой тематикой для дополнительного вовлечения аудитории. Информация о музыкальных обновлениях группы появляется в основной ленте пользователя, в ленте событий группы и в списке подписок пользователя в разделе «Музыка». Благодаря этому музыка в группе позволит охватить новую аудиторию. Весь сборник или каждую отдельную композицию подписчики смогут добавить себе на страницу.

Функция добавления песен в группы работает как в десктопной версии соцсети, так и на мобильных платформах iOS и Android. Добавить сборник или композицию можно в отдельном разделе «Музыка» в группе.

«Одноклассники» активно развивают собственный музыкальный сервис. Ранее ОК запустили алгоритм рекомендаций треков по звучанию и представили специальный раздел для меломанов: с треками, которые пользователь еще не слушал. Напомним, что музыкальный сервис ОК был полностью обновлен в ноябре 2019 г. Новый сервис получил улучшенную технологию рекомендаций треков, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию.

Другие материалы рубрики

Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов

Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум»

Разработчики новых поисковиков рассказали, как они будут уничтожать Google

Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный

На российской криптобирже биткоин взлетел до $2 млн

ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса 360 Robot Vacuum Cleaner C50: бюджетная модель с функцией влажной уборки

Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Техноблог

Зачем нужно NAS-хранилище?

Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки

Показать еще

Наука

В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись?

Разработан датчик зрения для следующего поколения ИИ

Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию