Российская Шеринг-Экономика перешагнула за триллион

Согласно расчетам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и ТИАР-Центра, по итогам 2020 г. совокупный объем транзакций на шеринг-платформах в 2020 г. составил порядка 1,07 трлн рублей.

Размер экономики совместного потребления в России (шеринг-экономики) вырос на 39% по сравнению с предыдущим годом. Авторы исследования отмечают замедление темпов роста: в 2019 г. рост шеринг-рынка составил 50%. Данное замедление во многом обусловлено COVID-19 и ограничениями, связанными с пандемией. Среди наиболее пострадавших секторов – шеринг жилья, офисов и автомобилей.

Рынок краткосрочной аренды жилья упал вслед за коллапсом туристической отрасли. Шеринг жилых помещений по итогам года показал снижение на 48% (в 2019 г. данный сегмент продемонстрировал рост +59%). Вместе с тем именно в этот непростой год мировой лидер шеринга жилья Airbnb вышел на биржу. IPO позволило привлечь $3,5 млрд и стало пятым в мире по величине в 2020 г.

Выручка от сдачи в аренду коворкингов сократилась на 28% (в предыдущем году сектор коворкингов вырос на 49%).

Сервисы карпулинга показали снижение на 36% (в 2019 г. объем транзакций увеличился на 30%). Крупнейший карпулинг в России, BlaBlaCar приостановил свою работу на период с конца марта по начало июня. В настоящее время BlaBlaCar тестирует монетизацию – вводит платеж пользователя за дальнюю поездку в пользу сервиса (до недавнего времени сервис ничего не зарабатывал).

Временный запрет на работу каршеринга, введенный в середине апреля в ключевых регионах (включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую области и Краснодарский край) сократил динамику роста каршеринга в шесть раз. По итогам года сегмент вырос на 9% против 58% роста в 2019 г. При этом, если бы не административные ограничения, каршеринг мог бы сохранить двухзначные темпы роста в пандемию, ведь он стал относительно безопасной альтернативой общественному транспорту.

Драйверами роста, как и в предыдущие годы, стали С2С-коммерция и онлайн-биржи труда.

С2С-коммерция, то есть купля-продажа б/у товаров между физлицами, по итогам года выросла на 48% (рост в 2019 г. составил 53%) и оценивается в 838 млрд руб. Пандемия и самоизоляция существенно увеличили популярность некоторых товарных категорий. Так, пользователи активно покупали велосипеды и самокаты, ставшие альтернативой общественному транспорту. В топе также были подержанные ноутбуки и другая офисная техника, поскольку многим пришлось перейти на работу из дома. Продажи товаров для спорта выросли на фоне закрытия фитнес-центров. О дальнейших серьезных перспективах роста С2С-коммерции свидетельствует недавний приход в этот сегмента «Яндекса», который в декабре запустил сервис «Яндекс.Объявления».

Рынок p2p-услуг, оказанных при помощи онлайн-бирж фриланса, показал рост в 31% (показатель прошлого года: 43%). Объем транзакций в этом сегменте составил порядка 183 млрд руб. Примечательно, что к октябрю налоговый статус самозанятого (он в большинстве случаев соответствует специфике фриланса) стал доступен во всех регионах России. До недавнего времени данный статус действовал в пилотном режиме лишь в некоторых субъектах РФ. Эта возможность работать легально, заключать договоры, при этом платить минимальные налоги уже привлекла более 1,3 млн россиян, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых.

Высокие темпы роста продемонстрировали также сегменты аренды вещей (+85%), аренды велосипедов и самокатов (+35%). Однако из-за низкой базы их доля в общем объеме шеринг-экономики России по-прежнему несущественна (<0,1% в совокупности).

«Модель совместного потребления прошла испытание пандемией и показала свою важность для современного человека, – отмечает Антон Губницын, гендиректор ТИАР-Центра и руководитель шеринг-кластера РАЭК. – Ограничения, связанные с COVID-19, больно ударили по секторам, связанным с недвижимостью и автомобильным транспортом. При этом пандемия сделала ценность шеринга еще более значимой. Шеринг-сервисы дают возможность экономить, а это очень важно в период экономической турбулентности. Они также позволяют получать дополнительный доход, продавая или сдавая в аренду вещи, либо подрабатывая в качестве фрилансера. Дистанционная и проектная работа стала новым форматом занятости для многих жителей страны. И это придает рынку труда необходимую гибкость».