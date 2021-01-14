Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации целей устойчивого развития ООН

Фонд «Сколково» в рамках международной программы «Глобальный вызов: искусственный интеллект для целей устойчивого развития (ЦУР)» представил интерактивную карту технологических кейсов в области искусственного интеллекта.

Карта знакомит с разработками 40 финалистов этапа программы 2020 г. Эти решения на основе технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, образования, ритейла и fintech имеют большой потенциал для реализации целей устойчивого развития, определенных ООН в 2015 г. Карта будет постоянно дополняться кейсами участников международной программы фонда «Сколково» «Глобальный вызов: искусственный интеллект для ЦУР» и станет связующим звеном между социально ответственным бизнесом, стартапами и государством.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково», сказал: «Интерактивная карта искусственного интеллекта – это четко сформулированный запрос от глобального сообщества и партнеров по всему миру. Чем раньше мы реализуем проект, тем быстрее сможем применять этот инструмент для достижения целей устойчивого развития. Поэтому хочется пожелать успеха участникам и партнерам карты ЦУР, чтобы клеточки кейсов заполнились как можно быстрее. Стоит отметить, что у фонда есть еще много инициатив, способствующих развитию технологий искусственного интеллекта. Мы работаем с федеральными проектами в рамках Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г.».

Старт международной программы для поддержки технологических компаний, способствующих достижению одной или нескольких ЦУР с применением искусственного интеллекта, был приурочен к 10-летнему юбилею фонда «Сколково». В 2020 г. партнерами программы выступили «Тинькофф», «Морские инновации» и Лига цифровой экономики. В 2021 г. в проекте примут участие и международные компании.

Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам ИТ-кластера фонда «Сколково», сказал: «Главной задачей программы “Глобальный вызов: искусственный интеллект для ЦУР” стало продвижение 17 целей ООН среди технологического сообщества, которое может стать мощным драйвером их достижения. Мы активно интегрируемся в международную повестку. Недавно фонд “Сколково” стал официальным членом Sustainable Development Solutions Network – международной организации, координирующей реализацию целей устойчивого развития. Надеемся в ближайшее время стать членами еще одной важной международной организации – Global Compact».

Сергей Шилов, президент и основатель Лиги цифровой экономики, отметил: «Значимость и потенциал развития искусственного интеллекта сложно переоценить. Это одна из ключевых технологий для цифровизации экономики России, а если смотреть глобально, то ИИ важен для всего человечества. Наша компания использует элементы искусственного интеллекта во многих своих проектах, и его роль становится все больше. Синергия участников цифровизации, обмен опытом и совместная работа над компетенциями очень важны, поэтому мы рады возможности стать партнером программы “Глобальный вызов: искусственный интеллект для ЦУР”, которая реализуется в рамках проекта Sk[ai]Hub».