Москва заняла первое место в России по качеству электронных госуслуг

По итогам 2020 г. Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Столица набрала 87,81 балла и заняла первое место среди субъектов Российской Федерации, рассказала заммэра Наталья Сергунина. В тройку лидеров также вошли Московская (85,37 балла) и Тульская (85,32 балла) области.

«Москвичи уже привыкли получать многие услуги именно онлайн. Это удобно и быстро. Развитие цифровой среды — требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 г. — сервис для поиска пропавших домашних животных», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

При составлении рейтинга эксперты Минэкономразвития оценивали параметры, влияющие на качество и удобство предоставления электронных услуг. Это, например, возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в личном кабинете заявителя, а также ряд других.

Всего с момента запуска в городе электронных услуг и сервисов жители воспользовались ими более 1,8 млрд раз. В среднем ежемесячно портал mos.ru посещают более 20 млн пользователей, а личные кабинеты на нем зарегистрировали более 13 млн человек.

Сейчас москвичам доступно более 370 электронных услуг и сервисов. Они могут записываться на прием к врачу или на онлайн-консультации в Департамент городского имущества, просматривать оценки ребенка в школе, получить доступ к своей электронной медицинской карте, записывать питомцев к ветеринару, получать парковочные разрешения, оплачивать коммунальные услуги и другие начисления, пополнять баланс карты «Тройка» и многое другое.

Востребованные услуги и сервисы можно получать не только на mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Аудитория активных пользователей обоих приложений превышает 4,1 млн человек.