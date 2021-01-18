Почти 160 тыс. человек прошли дистанционное обучение в «Технограде» в 2020 году

Около 160 тыс. человек стали участниками бесплатных онлайн-курсов и мастер-классов инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в 2020 г. Дистанционные занятия проходят с апреля прошлого года.

«Педагоги и карьерные консультанты “Технограда” провели 3,5 тыс. вебинаров и тренингов. Их темы — программирование и гейм-дизайн, флористика, видеомонтаж и другие. Все они отвечают современным запросам рынка труда. Общее число слушателей онлайн-программ в прошлом году — почти 160 тыс.», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Учебную программу «Технограда» ежегодно корректируют. Обучение проходит по тем направлениям, где наблюдается самый высокий спрос на сотрудников.

В 2020 г. можно было поучаствовать в дистанционных мастер-классах по фотографии, графическому дизайну, видеоблогингу и звукорежиссуре, трехмерной анимации. Они сочетали теоретическую базу и практические задания. Также желающих повысить уровень своих компетенций и приобрести новые знания приглашали на вебинары. К примеру, занятия по английскому языку полезны представителям самых разных профессий. А лекции по кулинарному искусству, эстетике и косметологии, брендингу и технологиям в строительстве предназначены для узкопрофильных специалистов.

«Статистика показывает, что дистанционный формат оказался востребованным. Кроме жителей Москвы, слушателями курсов и вебинаров стали пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Тульской областей и из других регионов», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Благодаря переходу в онлайн-формат учебную программу центра удалось расширить. Так, с сентября прошлого года «Техноград» проводит бесплатные онлайн-курсы на тему востребованных профессий. Это продолжительные учебные программы, они состоят из нескольких вебинаров. Такие курсы позволяют сделать первые шаги в освоении новой профессии.

Например, занятия были посвящены продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию, 3D-моделированию, журналистике, графическому дизайну. Слушателей также учили управлению ИТ-проектами или SEO-продвижению, которое позволяет повысить позиции сайта при запросе в поисковых системах. В 2021 г. количество таких курсов планируется увеличить.