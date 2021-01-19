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«Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области

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«Яндекс.Еда» запустила доставку продуктов с фермерских рынков Московской области. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Доставка качественных фермерских продуктов стала доступна пользователям «Яндекс.Еды» из Московской области. Цены в приложении такие же, как на рынках. Первыми оценить новую услугу смогут жители Одинцова, заказав продукты с местного рынка «О! Подворье», – сказал Сергей Воскресенский.

Проект реализован совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В ассортименте представлено около 1 тыс. товаров, среди которых свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, фермерская молочная продукция, а также отборное мясо и рыба. При этом пользователям не нужно делать заказ у каждого отдельного продавца - все продукты собраны на отдельной странице рынка», – отметил Сергей Воскресенский.

По словам и. о. министра, на всех рынках Московской области строго соблюдается контроль качества фермерских продуктов.

«В будущем планируется подключить к сервису до 25 локальных рынков в Одинцове, Реутове, Подольске, Химках, Домодедове и Раменском. Это позволит жителям городов заказывать с доставкой натуральную продукцию, а локальные фермерские хозяйства смогут выйти на 50-миллионную аудиторию экосистемы «Яндекса», – сказал Сергей Воскресенский.

Доставка продуктов осуществляется в радиусе 8 км от рынка в течение полутора часов. Сделать заказ можно с 9:00 до 20:00, как в выходные, так и будние дни. Собирают заказы сотрудники рынка, а доставляют курьеры. Стоимость доставки меняется в зависимости от размера корзины, и составит от 0 до 199 руб. Сделать заказ можно на сайте сервиса и через приложения «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go» для iOS и Android.

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