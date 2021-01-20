«Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет

«Почта России» сообщила о том, что теперь при оформлении и оплате посылок на сайте или в мобильном приложении «Почты» клиенты будут получать бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты следующих отправок. До начала июня 2021 г. программа будет работать в тестовом режиме для жителей макрорегионов Волга и Северный Кавказ. В дальнейшем список услуг для начисления бонусов расширится, и к программе подключится вся Россия.

Бонусная программа доступна для физических лиц и распространяется на отправку посылок в почтовые отделения. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счет пользователя в личном кабинете на сайте «Почты России» и в мобильном приложении после приема оплаченной посылки в отделении. 1 бонус равен 1 руб. Бонусами можно частично оплатить следующую отправку, оформленную онлайн.

«Отправка посылок — популярная услуга «Почты России», и поэтому мы решили начать развитие бонусной программы именно с нее. Ежемесячно число посылок, оформленных и оплаченных нашими клиентами онлайн, растет в среднем на 15%, — отметил директор по маркетингу и развитию продуктов «Почты России» Артем Степин. – Особенно полезна бонусная программа будет для тех, кто отправляет много посылок — это позволит им сэкономить значительные суммы на доставке отправлений».

В макрорегион Волга входят Самарская, Саратовская, Ульяновская, Оренбургская, Пензенская и Нижегородская области, а также республики Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Чувашская. Северо-Кавказский регион включает в себя Ставропольский край, Астраханскую область и республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Чечня и Северная Осетия (Алания).