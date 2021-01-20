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В 2020 году россияне приобрели рекордное за последние шесть лет количество ноутбуков

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева, подвела итоги развития российского розничного рынка ноутбуков в 2020 году. Переход россиян во время пандемии на удалённую работу и обучение, а также популярность компьютерных игр способствовали максимальному спросу с 2015 года как на рынке, так и в «М.Видео» и «Эльдорадо». Объём продаж ноутбуков в России достиг порядка 3,1 млн штук, что больше на 30% по сравнению с 2019 годом. Самым популярным брендом стал Acer, а самой продаваемой моделью MateBook D 14 Nbl-WAQ9R от Huawei.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в 2020 году россияне приобрели около 3,1 млн ноутбуков на сумму 140 млрд рублей, что на 30% в штуках и 55% в деньгах больше, чем годом ранее. Каждый четвёртый ноутбук в России был куплен в «М.Видео» или «Эльдорадо». Категория демонстрировала двухзначную динамику начиная с марта. Покупатели выбирали в основном стандартные полнофункциональные модели с дисплеем от 13,5 дюймов и выше, стоимостью от 35 000 рублей. Средний чек составил 45 000 рублей. Потребители выбирали не только классические конфигурации – примерно вдвое вырос спрос на более дорогие и мощные игровые модели.

«Во время пандемии и действия режима самоизоляции у россиян возникла потребность в мобильных компьютерах для работы, учёбы и других повседневных онлайн-задач, а также для развлечений – игр, кино и пр. Ноутбуки стали одними из товаров первой необходимости. Учитывая ажиотажный спрос и новые покупательские привычки, мы добавили новые способы доставки, в том числе за два часа, начали консультировать клиентов по видео, увеличили товарные запасы по всей стране, в магазинах усилили меры безопасности, с помощью мобильного приложения можно отсканировать ценник и узнать больше о товаре, или совершить оплату бесконтактно не обращаясь на кассу, что привлекает покупателей. 2020 год стал рекордным для «М.Видео» и «Эльдорадо» по спросу на ноутбуки, как онлайн, так и в магазинах», — отмечает руководитель направления «Домашний офис» группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Помозов.

Компания Asus стала лидером в штучных продажах ноутбуков на российском рынке, а также в Группе «М.Видео-Эльдорадо». Компания Lenovo в России оказалась на втором месте, далее следуют Acer и HP. На пятом месте впервые оказалась компания Huawei, опередившая Apple. В число пяти самых продаваемых моделей 2020 года вошли два ноутбука от китайской компании - Huawei MateBook D 14 Nbl-WAQ9R и MateBook D 15 Boh-WAQ9R. В топ-5 бестселлеров также оказались Honor MagicBook 14 Nbl-WAQ9HNR, Lenovo IdeaPad S145-15AST и Apple MacBook Air 13 (MQD32).

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