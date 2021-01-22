Минцифры отчиталось о выполнении плана по подключению СЗО к интернету

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подвело итоги подключения социально значимых объектов (СЗО) к интернету в 2020 г. Выход в Сеть получили около 26,6 тыс. объектов – это образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД, Росгвардии, а также избирательные комиссии.

Большая часть подключений в 2020 г. пришлась на ФАПы (около 8,9 тыс.), образовательные учреждения (около 8,4 тыс.) и органы государственной власти и местного самоуправления (около 3,9 тыс.). Кроме того, выход в Сеть получили 3 тыс. избирательных комиссий, более 2 тыс. объектов МЧС, МВД, Росгвардии, а также почти 400 государственных и муниципальных организаций культуры.

Государственные и муниципальные организации культуры вошли дополнительно в перечень видов СЗО, подключаемых к интернету, в соответствии с распоряжением Правительства России от 20 октября 2020 г. №2718-р. Основная часть организаций культуры, запланированных к подключению (6 тыс. объектов), получит выход в Сеть в 2021 г.

Доступ к интернету образовательных организаций и избирательных комиссий организован через единую сеть передачи данных (ЕСПД). ЕСПД обеспечивает защищенный доступ к государственным и муниципальным информационным системам и позволяет организовать безопасное интернет-пространство, в первую очередь защитить персональные данные, а также блокировать доступ к запрещенным ресурсам.

«План на 2020 г. по подключению социально значимых объектов выполнен на 100%. Дополнительно в указанный период было подключено порядка 2 тыс. объектов, основная часть которых – это ФАПы. В приемке результатов работ по оказанию услуг по подключению СЗО участвовали представители Минцифры России, региональных властей и руководители СЗО. Они осуществляют контроль соответствия параметров, указанных в условиях государственных контрактов», – отметил директор Департамента инфраструктурных проектов Минцифры России Игорь Семенихин.

Социально значимые объекты подключаются к интернету в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с 2019 г. По всей стране подключение в рамках трехлетних госконтрактов обеспечивают 16 операторов связи. За 2019 и 2020 гг. выход в Сеть нарастающим итогом получили около 44,3 тыс. СЗО.

За два года реализации проекта обеспечены высокоскоростным доступом в интернет более 15,6 тыс. образовательных организаций, около 13,9 тыс. ФАПов, более 7,4 тыс. органов государственной власти и местного самоуправления, около 4 тыс. объектов МЧС, МВД, Росгвардии, 3 тыс. избирательных комиссий, около 400 организаций культуры.

В 2021 г. завершатся запланированные работы по подключению СЗО к интернету, все школы и ФАПы получат выход в Сеть. Предполагается подключение 45,1 тыс. СЗО, включая государственные и муниципальные организации культуры. В итоге общее количество СЗО с выходом в Сеть составит за три года около 89,4 тыс. объектов.

Подключение СЗО к интернету способствует развитию связи в отдаленных и малых населенных пунктах. При подключении этих объектов в каждом населенном пункте создаются узлы связи, возможности которых позволяют подключить к высокоскоростному доступу все домохозяйства населенного пункта.