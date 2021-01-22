РТКОММ обеспечил интернетом школы в труднодоступных районах Горного Алтая

РТКОММ (на 100% принадлежит «Ростелекому») подключил доступ к скоростному спутниковому интернету средним общеобразовательным учреждениям в труднодоступных районах Горного Алтая. Услуги предоставлены в результате выигранного конкурса и заключенного на его основании контракта с Министерством образования и науки Республики Алтай.

Доступ к спутниковому интернету получила 21 школа в Чемальском, Турочакском, Чойском, Усть-Коксинском, Усть-Канском, Улаганском, Шебалинском, Кош-Агачском районах субъекта.

Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «РТКОММ как надежный партнер органов государственной власти в сфере образования, предоставляет эффективные спутниковые решения для реализации любых масштабных проектов и, в том числе, для эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды в удаленных и труднодоступных районах России – там, где отсутствует классическая проводная связь. Благодаря РТКОММ школы Горного Алтая с помощью спутникового интернета включенные в единое инфокоммуникационное образовательное пространство, получили возможность гибкого реагирования на разнообразные внешние сценарии и инициативы – от организации дистанционного обучения до получения доступа к современным электронным образовательным сервисам наравне с городскими школами».

Техническое решение РТКОММ позволяет обеспечивать подключенные к услугам школы Горного Алтая широкополосным спутниковым интернетом с использованием специальной фильтрации, ограждающей учащихся от нежелательного контента.