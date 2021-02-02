«Связной» и «Aliexpress Россия» запустили новый формат магазинов

«Aliexpress Россия» и компания «Связной» объявили о запуске в тестовом режиме кобрендинговых пунктов выдачи «Связной * Aliexpress». Протестировать и оценить новый формат взаимодействия в первых 10 магазинах могут жители Москвы и Казани.

Открытие совместных пунктов выдачи стало очередным важным этапом стратегического партнерства двух компаний. В сентябре 2020 г. «Связной» запустил продажи электроники в своем виртуальном магазине на Aliexpress.

Совместные пункты выдачи заказов «Связного» и «Aliexpress Россия» разработаны с учетом всех современных рыночных трендов. Цель проекта – сделать получение посылок для клиентов комфортным, качественным и быстрым. Пункты выдачи «Связной*Aliexpress» ориентированы на выдачу посылок из интернет-магазинов svyaznoy.ru и «Aliexpress Россия». Также клиенты смогут приобрести в магазинах нового формата телефоны, аксессуары, планшеты и прочую электронику компании «Связной» и воспользоваться другими услугами – например, оформить страховой полис или кредит, заплатить за ЖКХ, получить карту рассрочки или приобрести пакет настроек и т.д.

Схема получения посылок Aliexpress будет стандартной: во время оформления покупки на сайте или в приложении Aliexpress покупателю будет предложено выбрать удобный пункт выдачи, в числе которых будет «Связной * Aliexpress». Когда посылка будет доставлена в ПВЗ, клиент получит SMS-оповещение с кодом, который необходимо сообщить сотруднику в момент получения заказа.

«Сегодня рынок развивается очень быстрыми темпами, вместе с этим происходит и трансформация клиентского запроса. Мы в «Связном» постоянно находимся в поисках наиболее эффективного взаимодействия с клиентами. Тестирование нового формата позволит нам понять потребности клиентов, проанализировать спрос и наметить дальнейшие пути развития. Мы предполагаем, что пункты выдачи сохранят все преимущества «Связного» – высокий уровень сервиса, возможность купить технику на любой вкус и совершить ежедневные платежи – и станут местом, позволяющим получить новый клиентский опыт в онлайн-шоппинге с возможностью забрать заказ из «Связного» и партнеров быстро и комфортно», — сказал старший вице-президент по коммерческой деятельности компании «Связной» Давид Борзилов.

«Открытие собственных кобрендинговых пунктов выдачи — это большой шаг для нас и логичное развитие стратегического партнерства со «Связным». С расширением сети доступных пунктов выдачи пользователям станет еще проще найти наиболее удобную и ближайшую точку для получения посылки чтобы не зависеть от условий курьерской доставки. Уже сейчас можно протестировать пункты в Москве и Казани. Дальше мы планируем масштабировать проект на другие крупные города. Ключевые направления нашей работы — расширение логистической доступности Aliexpress для пользователей и сокращение издержек для продавцов», — отметил Григорий Орлов, директор по логистике и инфраструктуре «Aliexpress Россия».