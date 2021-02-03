PIM Solutions привлекла 100 млн рублей от частного инвестора

PIM Solutions, резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», привлекла 100 млн руб. Инвестором выступил предприниматель Дмитрий Зобнин, получивший в компании миноритарную долю 5,13%. Таким образом общая оценка стоимости PIM Solutions составляет около 2 млрд руб.

PIM Solutions предоставляет ИТ-сервисы по оптимизации логистики и управлению финансами для интернет-магазинов. В 2018 г. компания привлекла 200 млн руб. от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) – фонд приобрел 5% компании, часть суммы сделки шла в капитал, а часть в форме займа. В 2019 г. через систему PIM Solutions по всем сервисам прошло около 35 млн посылок – 8% от общего числа заказов в e-commerce в России. В 2020 г. объем заказов составил уже почти 60 млн, в том числе 5,6 млн посылок, отправленных через агрегатор служб доставки Metaship. Оборот сервиса онлайн-платежей Pikassa.io превысил 3 млрд руб. Сервис для отслеживания отправлений на сайте интернет-магазина PIM.Tracking обрабатывал 5,5 млн заказов в месяц. ФРИИ оценил перспективы роста компании и в 2020 г. конвертировал заем в капитал PIM Solutions, увеличив свою долю до 15%.

Евгений Чернов, основатель и управляющий партнер PIM Solutions, сказал: «PIM Solutions стремится обеспечить игроков рынка e-commerce своевременными продуктами, которые будут помогать в ежедневной деятельности: оптимизировать логистику, привлекать финансирование или создавать собственные CPA-платформы для крупных онлайн-ритейлеров. Инвестиции компания направит на масштабирование флагманских сервисов, которые будут совершенствоваться в ответ на запросы игроков рынка e-commerce».

Рынок онлайн-торговли и логистики хорошо известен Дмитрию Зобнину. Ранее он инвестировал личные средства в фулфилмент-оператора «Бета про» и службу доставки Topdelivery.

Дмитрий Зобнин отметил: «Наблюдаю за работой команды PIM Solutions несколько лет в совместных проектах с другими компаниями, в которые я вложил средства. Команда показывает хорошие показатели, а растущий рынок позволяет быть уверенным, что сервисы компании будут еще более востребованы год от года».

Коронакризисный год сделал сферу электронной торговли привлекательным рынком для инвестиций в связи с ростом заказов в интернете. По оценке агентства Data Insight, под влиянием пандемии рост онлайн-торговли в России до 2024 г. составит в среднем не менее 6% в год. При этом совокупный дополнительный прирост ожидается в размере 4,4 трлн руб. из 23,3 трлн руб. общего объема рынка за эти годы.

Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе фонда «Сколково», отметил: «PIM Solutions сумела найти нишу и устойчивую бизнес-модель в весьма конкурентном сегменте e-commerce, обеспечив интернет-магазины необходимыми сервисами в сфере финансов и логистики. Сейчас компания активно развивает новые продукты и маркетинговые инструменты для своих клиентов, пробует силы на международном рынке. PIM Solutions приносит пользу тысячам интернет-магазинов и, в конечном счете, миллионам покупателей, делая товары дешевле, а доставку быстрее».