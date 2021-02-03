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«Яндекс.Маркет» открыл сортировочный центр в Краснодаре

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«Яндекс.Маркет» открыл сортировочный центр в Краснодаре. Теперь заказы местных жителей смогут приезжать быстрее, а локальным продавцам начать сотрудничать с сервисом стало еще удобнее.

Магазины из Краснодара могут подключиться к «Маркету» по модели FBS — Fulfillment by Seller (продажи с фулфилментом магазина). Ее суть заключается в том, что партнер размещает свои товары на «Маркете», но хранит их на своем складе и сам упаковывает под заказы. Доставку до клиентов возьмет на себя «Маркет». Эта модель удобна тем магазинам, которые хотят всегда иметь доступ к своим товарам, в том числе дорогостоящим. Чтобы отгружать заказы по этой модели, у продавца должна быть возможность собирать от 50 заказов в день и привозить их в сортировочный центр не реже пяти дней в неделю.

Сотрудничество с сервисом дает доступ к новой большой аудитории покупателей. Еще «Маркет» берет на себя целый комплекс услуг — от общения с клиентом до оформления возвратов. Кроме того, сотрудничество с «Маркетом» для магазинов сейчас стало выгоднее. В январе сервис снизил комиссию за продажу — сейчас для товара любой категории и стоимости партнеры платят 2% от цены. Отдельно продавец оплачивает комиссию за эквайринг и логистические операции.

Сейчас за доставку также отвечает «Яндекс.Маркет». Курьеры собственной платформы сервиса забирают заказы из сортцентра и развозят их по клиентам из Краснодара и ближайших 14 населенных пунктов: Российский, Плодородный, Индустриальный, Знаменский, Лорис, Краснодарский, Победитель, Старокорсунская, Березовый, Яблоновский, Елизаветинская, Копанской, Дружелюбный и Новая Адыгея. Все курьеры используют специальное приложение, поэтому клиент видит на карте, где его заказ и через сколько его доставят. А сама платформа распределяет заказы между курьерами партнерских служб, строит и корректирует их маршруты.

По данным «Яндекса», в Краснодаре 77% пользователей онлайн-магазинов делают покупки минимум раз в месяц, 28% — минимум раз в неделю.

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