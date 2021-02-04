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SAP Store станет единым маркетплейсом для решений SAP и приложений партнеров

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SAP представила новый консолидированный маркетплейс SAP Store, в нем объединились сразу две торговые площадки: SAP App Center – магазин партнерских приложений, а также SAP Store – для решений SAP. SAP Store значительно упростит процесс покупок для клиентов, переходящих к концепции интеллектуального предприятия.

Франк Делла Роса, директор по исследованиям SaaS и облачного программного обеспечения в IDC, отметил: «Слияние двух площадок SAP в один маркетплейс станет залогом успеха платформы. Клиентам гораздо удобнее использовать единую площадку, чтобы найти необходимый продукт SAP или решение партнера, а интуитивно понятная навигация и лаконичный дизайн помогут сделать поиск еще более простым и удобным, что особенно важно сейчас, когда скорость и гибкость стали ключевыми условиями успеха».

Маркетплейс SAP Store получил также и новые возможности, включая унифицированную домашнюю страницу и функции интеллектуального поиска. В нем объединены все решения SAP и более 1,7 тыс. партнерских приложений, ранее доступных через SAP App Center. Партнерские решения, сертифицированные SAP, по-прежнему выделяются специальным значком. Эти функции упрощают навигацию, позволяя клиентам просматривать информацию по отраслям, категориям, продуктам SAP и направлениям бизнеса.

Новые ключевые возможности SAP Store: обновленное меню: в нем стало больше категорий, которые охватывают дополнительные области решений; управляемый поиск: клиенты могут использовать для поиска ту же структуру предложений и формулировки, как и при обычном разговоре с менеджером, это значительно снижает необходимость повторного поиска; избранное: страницы продуктов можно сохранять в персонализированном разделе избранного, в дальнейшем их можно сравнить с другими предложениями; советы по поиску: на страницах результатов поиска можно найти рекомендации по следующим шагам или популярные характеристики.

Шэрон Раддок, глава SAP Digital Commerce, сказал: «Мы открыли нашим клиентам простой и удобный доступ к лучшим решениям и приложениям, необходимым для перехода к интеллектуальному предприятию. И абсолютно не важно, выбирают ли они наши решения или приложения, созданные партнерами».

Поиск на новом маркетплейсе SAP Store построен объективно и беспристрастно, его главная задача – помочь клиентам найти те продукты и решения, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям. Несмотря на то что продукты SAP визуально идентифицируются, в результатах поиска будут отображаться все варианты, соответствующие условиям запроса, это касается и сопровождающего контента. На страницах, посвященных решениям SAP и партнерским приложениям, представлены отзывы клиентов с цитатами и рейтингами. Цель SAP – предоставить новый опыт совершения покупок, независимо от того, приобретается ли продукт для личного пользования или для крупной компании.

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