«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Санкт-Петербурге

«Яндекс.Драйв» объявил о запуске подписки на автомобили в Санкт-Петербурге. Ранее «Драйв» запустил аналогичную услугу в Москве. Это новый способ использовать автомобиль как свой собственный, не покупая. В приложении появилась возможность арендовать машину по подписке на срок от одного месяца до полутора лет. Подписка позволяет не думать об оформлении, обслуживании и страховке — «Драйв» берёт это на себя.

Заказать машину можно не выходя из дома в несколько кликов: выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег. К началу аренды «Драйв» привезет чистую и заправленную машину по адресу. Для аренды в Санкт-Петербурге доступны Mercedes е200, Mercedes c180, BMW 520i и Audi A3, при этом Драйв планирует расширить список моделей.

Самое удобное: бесключевой доступ к автомобилю, удалённые прогрев и охлаждение, возможность одновременно с подпиской пользоваться каршеринговыми машинами — всё это доступно в приложении.

В подписку входит плановый техосмотр и шиномонтаж, каско, ОСАГО и страхование жизни — можно не переживать о ремонте или ДТП. В случае поломки пользователь может вызвать техника, который починит машину на месте или отвезёт её на СТО и вернёт обратно. А если останутся вопросы, круглосуточная служба поддержки всегда подскажет, что делать.

Итоговая цена подписки зависит от срока аренды, выбранного пробега, новизны автомобиля, модели и других факторов. Например, Mercedes e200 из парка Драйва стоит от 47 000 рублей в месяц, а новый Volkswagen Polo, который скоро будет доступен для подписки — от 15 000 рублей.

Оплата списывается раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью — как выберет пользователь. Заправку и регулярные мойки пользователь оплачивает самостоятельно.

Часть функционала подписки появится уже сегодня, а некоторые услуги будут доступны чуть позже.