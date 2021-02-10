Модульбанк интегрировал интернет-эквайринг с сервисом Tilda

Модульбанк разработал модуль интернет-эквайринга для конструктора сайтов Tilda. Теперь можно в пару кликов подключить оплату на сайте, построенном на Tilda, интегрировать его с облачной кассой, начать принимать платежи и выводить выручку хоть каждый день в режиме реального времени.

Интернет-эквайринг от Модульбанка подключается бесплатно без абонентской платы и скрытых платежей и интегрируется с 29 популярными CMS и онлайн-кассами. Есть личный кабинет. Можно настроить виджеты для сайтов, продавать подписки через рекуррентные платежи. Комиссия с продаж зависит от оборотов и начинается от 2,2%.

Модульбанк уделил внимание не только скорости, но и безопасности. Для клиентов, которые оплачивают покупки через интернет-эквайринг, доступна опция безопасной покупки. Есть возможность оплатить с телефона и привязать к магазину свою карту.

Кроме того, Модульбанк отправляет выручку по интернет-эквайрингу на расчетный счет каждый час — фактически онлайн. Это самая высокая скорость возмещения на рынке, заявляют в банке.

Предприниматели могут включить интернет-эквайринг за три шага — интеграция, проверка сайта, она занимает несколько часов, и подписание договора. Весь процесс проходит в течение одного рабочего дня.